2021 MEB LGS müfredat konuları ne zaman açıklanacak?

2021 senesinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler MEB’den gelecek haberleri bekliyor. MEB tarafından müfredat ile ilgili gelecek olan açıklamaları bekleyen öğrenciler merak içerisinde beklemeye devam ediyor.

LGS Müfredat Konuları Değişti Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) gibi sınavlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, müfredatın tamamından öğrencilerin sorumlu olacağını söyledi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Şu anda LGS ve YKS gibi merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olmadığını" söyledi.

Açıklamasında şu noktalara da değindi.

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay önek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin önek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

LGS Sınavı Ne Zaman? (2021)

LGS Kimler Başvurabilecek? (2021)

Milli Eğitim Bakanlığı. 2021 yılının sınav takvimini yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi sınavının 6 Haziran tarihinde düzenleneceğini duyurdu.

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görmeye devam ediyor olması,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmak koşulu ve öğrenim aldığı okulun 8. sınıfında öğrenim görmeye devam ediyor olması,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurtdışında Bakanlığa bağlı okulların 8. sınıfında öğrenim görmeye devam ediyor olması şartları aranacaktır.

LGS Nedir?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanan sistemin adıdır ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanmıştır. "Lise Geçiş Sistemi" olarak anılan sınava ilkokul 8. sınıf öğrencileri katılmaktadır. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri liseye %70 sınav notu ve %30 diploma düzeyi ile gireceklerdir. Önümüzdeki yıldan başlayarak LGS'nin uygulanmasıyla merkezi sınav iptal edilecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru bankasından soruları seçecektir.