İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

2021 MEB LGS müfredat konuları ne zaman açıklanacak?

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği LGS sınavının ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. LGS sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler sınav esnasında hangi müfredattan sorumlu olduklarını araştırmaya devam ediyor. Milyonları aşkın öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamada.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:10
2021 MEB LGS müfredat konuları ne zaman açıklanacak?
Takip Et:

2021 senesinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler MEB’den gelecek haberleri bekliyor. MEB tarafından müfredat ile ilgili gelecek olan açıklamaları bekleyen öğrenciler merak içerisinde beklemeye devam ediyor.

LGS Müfredat Konuları Değişti Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) gibi sınavlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını, müfredatın tamamından öğrencilerin sorumlu olacağını söyledi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Şu anda LGS ve YKS gibi merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olmadığını" söyledi.

Açıklamasında şu noktalara da değindi.

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay önek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin önek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

LGS Sınavı Ne Zaman? (2021)

Milli Eğitim Bakanlığı. 2021 yılının sınav takvimini yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi sınavının 6 Haziran tarihinde düzenleneceğini duyurdu.

LGS Kimler Başvurabilecek? (2021)

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görmeye devam ediyor olması,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmak koşulu ve öğrenim aldığı okulun 8. sınıfında öğrenim görmeye devam ediyor olması,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurtdışında Bakanlığa bağlı okulların 8. sınıfında öğrenim görmeye devam ediyor olması şartları aranacaktır.

LGS Nedir?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanan sistemin adıdır ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanmıştır. "Lise Geçiş Sistemi" olarak anılan sınava ilkokul 8. sınıf öğrencileri katılmaktadır. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri liseye %70 sınav notu ve %30 diploma düzeyi ile gireceklerdir. Önümüzdeki yıldan başlayarak LGS'nin uygulanmasıyla merkezi sınav iptal edilecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru bankasından soruları seçecektir.

 

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LGSMebÖğrenciMüfredat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek

Popüler Haberler

Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
Ramo dizisi Kaman projesi nedir?
İŞKUR çalışma belgesi nedir? Edevlet üzerinden alınır mı?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlayacak? Hangi oyuncu ayrıldı?
Kısmetse OIur fenomeni Cansel Çördük koronavirüse yakalandığını açıkladı!
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
BluTV’de haftasonu ücretsiz izlenebilecek içerikler listesi
Nöbetçi Noter 6 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 6 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.