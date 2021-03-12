2021 MEB EKYS Pazar günü yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yönetici olarak görev alabilmek için süreç 14 Mart 2021 Pazar günü başlıyor.

MEB EKYS 14 Mart 2021 günü ösym tarafından ülke genelinde yapılacak. Sınava adaylık eğitimi tamamlanmış tüm öğretmenler girebilecek.

Öte yandan MEB EKYS sınavının içeriği geçtiğimiz aylarda değiştirildi ve geçtiğimiz senelerde genel kültür ve yetenek olarak yer alan kısım Genel kültür olarak değişttirildi.

2021 yılı MEB EKSY sınavında adaylara 80 soru sorulacak ve süre olarak 150 dakika verilecek.

Soru dağılımları ise şu şekilde ;

Genel kültür: % 20. (16 soru )

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.(8 soru )

Değerler eğitimi: %10.(8 soru )

Eğitim ve öğretimde etik: %10.(8 soru)

Eğitim bilimleri: %30.(24 soru)

Mevzuat: % 20 (16 soru)

MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB EKYS sonuçları ise 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak