2021 MEB bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu, sınav ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca her sene gerçekleştirilen bursluluk sınavının 2021 senesinde hangi tarihte yapılacağı merak edilenler arasında yer aldı. Eğitim aldıkları süreçte maddi destek almayı talep eden öğrencilerin katılım göstereceği MEB bursluluk sınavıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
2021 senesi MEB sınav takvimi
MEB tarafından yayımlanan 2021 senesi sınav takvimine bakıldığında diğer sınavların da ne zaman gerçekleştirileceği görüldü. Takvime göre;
- LGS 6 Haziran,
- Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi birinci dönem sınavları 4-5 Aralık, ikinci dönem sınavları 17-18 Mart, üçüncü dönem sınavları 3-4 Temmuz,
- İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavları 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.
Son Güncelleme: 10.12.2020 19:52