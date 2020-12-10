2021 MEB bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu, sınav ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca her sene gerçekleştirilen bursluluk sınavının 2021 senesinde hangi tarihte yapılacağı merak edilenler arasında yer aldı. Eğitim aldıkları süreçte maddi destek almayı talep eden öğrencilerin katılım göstereceği MEB bursluluk sınavıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

2021 senesi MEB sınav takvimi

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 senesine göre, ortaokulların 5,6,7,8. Sınıfları ile liselerin 9,10,11. Sınıfları kapsamında yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirileceği bildirildi.

MEB tarafından yayımlanan 2021 senesi sınav takvimine bakıldığında diğer sınavların da ne zaman gerçekleştirileceği görüldü. Takvime göre;