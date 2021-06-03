2021 MEB BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM başvuru tarihleri açıklandı mı?

BİLSEM sınavı başvuru tarihi ne zaman?

BİLSEM sınavına birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okumakta olan öğrenciler katılabilmektedir. Özel yetenekli çocukların çoğu normal eğitim sistemine ayak uydurmakta zorluk çeker. Bu yüzden erken yaşta bu yeteneklerinin tespit edilip uygun eğitimin alınması, özel yetenekli çocukların başarılı olmasını sağlayan en önemli faktördür. Tablet üzerinden yapılan zekâ testleri ile özel yetenek sınavında başarılı olan çocukların tespit edilmesi durumunda, çocuklar özel sınıflarda eğitimlerine başlar. Bu hususta özel yetenekli çocukların ailesisınavının tarihlerini ilgiyle takip ediyor.

2021 BİLSEM başvurularına dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde BİLSEM 2021 sınavının başvuru tarihleri netlik kazanacak.