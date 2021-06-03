İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

2021 MEB BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM başvuru tarihleri açıklandı mı?

BİLSEM özel yetenekli çocukların seçilmesinde ve küçük yaştan itibaren özel eğitim almasına yarayan bir sınav olması sebebiyle, özel yetenekli çocukların ebeveynlerinin ilgiyle takip ettiği bir sınavdır. BİLSEM yaptığı sınav sonucunda özel yetenekli çocuklara eğitim imkânı da sunmaktadır. 2021 yılında yapılacak olan BİLSEM başvurularının ne zaman olacağını merak eden birçok aile BİLSEM başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. İşte BİLSEM sınav başvurusu başladı mı? sorunun cevabı haberimizde.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:29
2021 MEB BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM başvuru tarihleri açıklandı mı?
Takip Et:

BİLSEM sınavına birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okumakta olan öğrenciler katılabilmektedir. Özel yetenekli çocukların çoğu normal eğitim sistemine ayak uydurmakta zorluk çeker. Bu yüzden erken yaşta bu yeteneklerinin tespit edilip uygun eğitimin alınması, özel yetenekli çocukların başarılı olmasını sağlayan en önemli faktördür.  Tablet üzerinden yapılan zekâ testleri ile özel yetenek sınavında başarılı olan çocukların tespit edilmesi durumunda, çocuklar özel sınıflarda eğitimlerine başlar. Bu hususta özel yetenekli çocukların ailesi 2021 BİLSEM sınavının tarihlerini ilgiyle takip ediyor.

BİLSEM sınavı başvuru tarihi ne zaman?

2021 BİLSEM başvurularına dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde BİLSEM 2021 sınavının başvuru tarihleri netlik kazanacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 12:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 BİLSEMBİLSEM Başvuru Tarihleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimleri zorunlu mu?
Okul karneleri ne zaman verilecek? MEB 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?
Okul karneleri ne zaman verilecek? MEB 2021 yaz tatili ne zaman başlayacak?
Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?
Yüz yüze eğitimde devam zorunluluğu var mı?
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği

Popüler Haberler

2021 MEB BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM başvuru tarihleri açıklandı mı?
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı ne zaman başlayacak?
AVM'ler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
3 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
3 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Haziran Cuma at yarışı programı
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
PTT’ye yatırılan rapor parası hesaba nasıl aktarılır? 2021
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılan Buçe Buse Kahraman kimdir? Livya karakteri kimdir?
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı alma şartları 2021
Kuruluş Osman 62. Bölüm Fragmanı – 8 Haziran 2021 Çarşamba
Sadakatsiz 31. bölüm full izle tek parça! Kanal D
3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.