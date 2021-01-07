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2021 MEB 5. Sınıf İOKBS taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar

5. sınıf öğrencilerine burs vermek için hazırlanan İOKBS için kaç puan almak gerekir? Eğitim bursundan faydalanmak için kaç puan alınmalıdır?

07 Ocak 2021 Perşembe 08:00
2021 MEB 5. Sınıf İOKBS taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylar
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5. sınıf öğrencilerine burs vermek için hazırlanan İOKBS içi kaç puan almak gerekir? Eğitim bursundan faydalanmak için kaç puan alınmalıdır?

 

Öncelikle 2021 5. sınıf İOKBS gerçekleşmeden taban puanları belirlenemez bunun için geçmiş sınavdaki taban puanları baz alınarak bir yorumda bulunabiliriz.

 

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS taban puanlarını öğrencilere sunmamaya başladığı için merak edilen bu konu hakkında yazı yazdık.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı dört farklı grupta eğitim bursu veriyor. Bunlar: diğer çocuk kontenjanı, öğretmen çocuğu kontenjanı, bulunduğu yerde okul olmayan öğrenci kontenjanı ve korunmaya muhtaç öğrenci kontenjanıdır.Ayrıca her farklı gruptaki kontenjanları belirlidir.

 

Bursluluk Sınavındaki Kontenjanların Dağılımları 

 

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

 

%10 u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,
%5 Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
%5 i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
%80 i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere ayrılır.

 

5. sınıfta tamamlanan İOKBS taban puanlarının kontenjenalarını tek tek ele alacağız. Çoğu haber sitesi tarafından ele alınan puan tablosu şu şekildedir.

 

diğer çocuk 450.184
öğretmen çocuğu 311,902
korunmaya muhtaç çocuk 143,967
okul yok kontenjanı 439,906

 

Bu puanlar bir önceki sene yani 2020 İOKBS sınavının puanları baz alınarak oluşturulmuştur.

 

Kısaca önekle açıklamak gerekirse MEB tarafından bin kişilik öğrenci grubuna burs verileceği düşünürsek en fazla puan 500 alan öğrenciden başlanır ve bin kişiden aşağı inilir. Bininci sırada yer alan öğrencinin puanı 5. sınıf taban puanı olarak kaydedilir. Sınav daha yapılmadığı için 5. sınıf İOKBS kaç puan almak gerekir sorusuna yanıt aramak doğru olmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 08:00
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Anahtar Kelimeler:
İOKBS5SınıfSınavBilgiKontenjan
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