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2021 Manisa Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar nedir?

Manisa Fen Liseleri taban ve tavan puanlar kaçtır? Detaylar haberimizde.

18 Aralık 2020 Cuma 14:09
2021 Manisa Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar nedir?
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Her yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler ter dökmekte. Bu liselere tercih yapılarak girildiği için liselerin taban ve tavan puanları önem arz eder. Her yıl yapılan bu sınavların puanlarını sınavın zorluk derecesi, adayların başarı dereceleri gibi kriterler büyük oranda etkiler. Bu haberimizde ise Manisa Fen Liselerini baz alarak en yüksek ve düşük puanlarını göz önüne alacağız. Buna göre, 2020 LGS yerleştirmelerini en düşük puan olan 414, 0586 ile Manisa Alaşehir Fen Lisesi kapatırken, en yüksek puan olan 467,2649 ile Manisa Fen Lisesi kapatmıştır.

İşte Manisa Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar:

Manisa - Yunusemre Manisa Fen Lisesi – 467,2649

Manisa-Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi – 452,9396

Manisa-Aksihar Macide- Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi – 441,046

Manisa-Akhisar Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi – 439, 384

Manisa – Soma Manisa Borsa İstanbul Fen Lisesi – 418,92

Manisa Alaşehir Fen Lisesi – 414, 0586



Son Güncelleme: 18.12.2020 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Manisa Fen LiseleriTaban Ve Tavan Puanlar
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