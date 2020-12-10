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2021 Malatya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları

Ortaokul öğrencileri lise taban puanlarını merak ediyor. Malatya Fen liseleri taban puanları belli oldu. Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler tercihlerini taban puanlarına göre yapıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 10:09
2021 Malatya Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları
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Ortaokul 8.sınıf öğrencileri Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıklarına devam ediyor. Lise eğitimi öğrencinin bir sonraki eğitim hayatı olan üniversite eğitimi için çok önemlidir. Ülkemizde lise eğitimleri en iyi olan kurumlar Fen Liseleri olarak gösterilmektedir.

Öğrenciler lise tercihlerinde daha önceki yıllarda alınan taban puanlarına göre tercihlerini yapmaktadır. Ancak her sene taban puanları değişmektedir. Bu değişiklikler çok fazla olmasa da tercih yaparken öğrencilerin iyi bir değerlendirme sürecine girmesi gerekmektedir.

Malatya Fen liseleri taban puanları

Malatya ilinde toplam 5 tane Fen lisesi bulunmaktadır. Bu Fen liseleri arasında en yüksek taban puan Malatya Fen Lisesi’ne aittir ve okulun taban puanı geçen yıl 464,7058 olarak belirlenmiştir. Malatya ilindeki Fen liseleri  taban puanları ve kontenjanları şu şekildedir;

Malatya Fen Lisesi taban puanı 464,7058, kontenjanı 170,

Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi taban puanı 449,0859, kontenjanı 170,

Akçadağ Fatih Fen Lisesi taban puanı 416,3217, kontenjanı 170,

Kerem Aydınlar Fen Lisesi taban puanı 392,5713, kontenjanı 136,

Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi taban puanı 384,9518, kontenjanı 102.



Son Güncelleme: 10.12.2020 10:09
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaFenLise
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