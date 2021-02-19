2021 Lise sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak? Lise sınavları iptal mi edilecek?

Kısa zaman öncesinde Lise sınavları için açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk birinci dönem için yapılmayan sınavların 1 Mart 2021 tarihi ile 2 haftaya yayarak sınavların yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Bu karara karşı çıkan lise öğrencileri sınavların iptalini ve yapılmamasını isteyerek twitter hesabında her gün seslerini duyurmaya çalıştılar.





Lise sınavları olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavların yüz yüze olacağı açıklamasının ardından birinci dönem için yapılan sınavların 1 Kasım 2020 tarihine kadar sorulacağını söyledi. Sorumluluk sınavlarının 1-31 Mart döneminde eğitim kurumu müdürlüklerinden planlanacağı duyuran Bakan Selçuk Mesleki ve teknik ortaöğretimin kurumları ve güzel sanatlar ve spor liseleri öğrencilerin bulunduğu en yakın okula göre sınava gireceğini açıkladı. Bu kapsamla okulların hazırlıklarına başlanmasını söyleyen Bakan Selçuk öğrenci velilerin 26 Şubat Cuma gününe kadar sınava girecek dersleri belirterek ikametlerinin bulunduğu oku müdürlüklerine dilekçe vermesi gerektiğini söyledi.

1 Mart’tan itibaren üniversite sınava girecek olmalarından dolayı 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Diğer lise sınıfları ise uzaktan eğitim hayatına devam edecek.