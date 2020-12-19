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2021 lgs,mtsas,aöl,bursluluk sınavları ne zaman? MEB 2021 sınav takvimi!

2021 sınav tarihleri açıklandı! Katılımcıların heyecanla bekledikleri tarihler sonunda açıklandı! Peki sınavlar ne zaman? İşte merak edilen her şey haberimizde..

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:53
2021 lgs,mtsas,aöl,bursluluk sınavları ne zaman? MEB 2021 sınav takvimi!
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2021

LGS, MTSAS, AÖL, Bursluluk Sınavları Ne Zaman? MEB 2021 Sınav Takvimi!

2021 sınav tarihleri yayınlandı! LGS, AÖL, Bursluluk sınavları hangi tarihte? Ehliyet sınavları hangi tarihte? İşte merak edilen tüm detaylar...

Açıklanan takvime göre, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2. Dönem sınavları 2- 27- 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖL 3. Dönem sınavları 3-4 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖL 1. Dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Liseye geçiş sınavı 8. Sınıflar için 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ehliyet sınavları, haftanın 7 günü online olarak düzenlenecek.

Kalfalık sınavları ve ustalık sınavları haftanın 7 günü e-sınav sistemi ile gerçekleştirilecek.

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 20:53
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Anahtar Kelimeler:
Lgs 2021Bursluluk Sınavları
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