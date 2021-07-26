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2021 LGS tercihlerinin sonuçları açıklandı? Sonuçlara nasıl bakılır? LGS tercihleri sonuç sorgulama..

2021 LGS tercihleriyle ilgili yapılan yerleştirme başvuru sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlar için milyonlarca öğrenci ve velileri LGS tercih sonuçları nasıl sonuçlanır, 'hangi liseye yerleştim?' gibi soruların yanıtlarını arama başladı. İşte 2021 LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası..

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:07
2021 LGS tercihlerinin sonuçları açıklandı? Sonuçlara nasıl bakılır? LGS tercihleri sonuç sorgulama..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan LGS sınavları sonrasında gerçekleştirilen LGS tercihleriyle ilgili yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği 'LGS tercih sonuçları' sayfası bugün MEB tarafından erişime açılırken, sisteme giriş yapacak olan öğrenciler ve veliler sonuç sorgulama bölümünden hangi liseye yerleştirildiklerini öğrenebilirler.

Hangi liseye gideceğini öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.meb.gov.tr adresinden giriş yapıp kimlik bilgilerini onayladıktan sonra tercihleriyle ilgili sonuçlarını öğrenebilecekler. Diğer taraftan sonuçlar açıklandıktan sonra aynı zamanda boş kontenjan yerleri de belli olacak. 

LGS TERCİHLERİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

MEB'in yayınladığı takvime göre ilk nakil başvuruları 26-30 Temmuz arasında alınmaya başlanacağı bildirilirken meb.gov.tr adresine girerek sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerden herhangi bir liseye yerleştirilemeyen adaylar şanslarını ikinci tercihlerde deneyecekler. 

2021 LGS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2021 LGS sınavı tercih sonuçlarına "http://www.meb.gov.tr" adresine giriş yapılarak bakılabilir. Adaylar, tercih sonuçlarını öğrendikten sonra birinci nakil başvurularını 26 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler.

E OKUL SİSTEMİ İLE YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

Son Güncelleme: 26.07.2021 09:07
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