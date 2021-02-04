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2021 LGS sınavında çıkacak konular neler?

2021 senesinde adaylar LGS'de 8. sınıf müfredatından sorumlu olacak. Sınava girecek öğrenciler için 8. sınıf konuları odaklı çalışmak önemli. Biz de sınava girecek öğrenci adayları için 2021 LGS konu müfredatlarını ve sınavda ne kadar soru çıkacağını araştırdık.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:33
2021 LGS sınavında çıkacak konular neler?
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2021 senesinde adaylar LGS'de 8. sınıf müfredatından sorumlu olacak. Sınava girecek öğrenciler için 8. sınıf konuları odaklı çalışmak önemli. Biz de sınava girecek öğrenci adayları için 2021 LGS konu müfredatlarını ve sınavda ne kadar soru çıkacağını araştırdık. İşte 2021 Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar...

LGS'DE KAÇ SORU ÇIKACAK?

2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel sorusu olmak üzere toplam 100 soru olacak.

LGS 2021 SINAV KONULAR

I

LGS MATEMATİK KONULARI

2021 LGS Matematik alanında toplamda 20 soru sorulacaktır. Sınavın toplam soru sayısı ise 90 sorudur. İşte 2021 LGS Matematik konuları

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadelerKareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler 

2021 LGS Fen Bilgisi Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

DNA ve Genetik KodKalıtım

Mutasyon ve ModifikasyonAdaptasyon (Çevreye Uyum)BiyoteknolojiBasınç / Fiziksel OlaylarBasınçMadde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Periyodik Sistem

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

Kimyasal Tepkimeler

Asitler ve BazlarMaddenin Isı ile Etkileşimi

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

Basit MakinelerEnerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve YaşamBesin Zinciri ve Enerji AkışıEnerji Dönüşümleri

Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

Sürdürülebilir KalkınmaElektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Elektrik Yüklü Cisimler

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Konular müfredata uygun şekilde güncel haldedir. 

2021 LGS Türkçe Konuları

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Ses Bilgisi

Parçada Anlam

Noktalama İşaretleri

Yazım Kuralları

Fiilimsiler

Cümlenin Ögeleri

Cümle Vurgusu

Fiillde Çatı

Yazı Türleri

Anlatım Bozukluklar

Cümle Çeşitleri

Söz Sanatları 

2021 LGS İnkılap Tarihi Konuları 

M.Kemalin Hayatı

I. Dünya Savaşında TürkiyeMondros Anlaşması

Kuvayı Milliye

Misakı MilliHıyaneti Vataniye

Kurtuluş Savaşı CepheleriMaarif Kongresi

Sakarya Savaşı

Cumhuriyetin ilanı

Büyük Taaruz

Sevr Antlaşması

Lozan Antlaşması

Cumhuriyetin ilanı

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Kanunlar

Şapka kanunu

Miladi Takvim

Hicri Takvim

Kabotaj Kanunu

M.Kemale Suikast Girişimi

Harf İnkılabı

Dil Alanında Yenilikler

Kültür Alanında Yenilikler

Sağlık Alanında Yenilikler

M.Kemalin Ölümü 

2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Kader ve Evrendeki Yasalar

Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştırİnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğuİnsanın Çabası: Emek ve Rızıkİnsan İradesi ve KaderAllah’a Güvenmek

Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömürİnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)Hac ve Kurban ibadeti

Zekat

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önemİslam Dinine Göre Kötü Davranışlar

Muhammed’in (S.A.V) hayatından Önek Davranışlar

Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar 

2021 LGS İngilizce Konuları

FriendshipTeen Life

In the Kitchen

On the PhoneThe Intenet

Adventures

Tourısm

Chores

Science

Natural Forces 

LGS 2021 HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?

Geçen sene sınav kılavuzunda bulunan bilgilere göre öğrencilere sunulan süre sayısı ve soru sayısı şu şekilde oldu.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum da 80 dakika olarak verildi.

SÖZEL ALAN

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50 

SAYISAL ALAN

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:33
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LGS2021
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