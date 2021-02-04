2021 LGS sınavında çıkacak konular neler?

2021 senesinde adaylar LGS'de 8. sınıf müfredatından sorumlu olacak. Sınava girecek öğrenciler için 8. sınıf konuları odaklı çalışmak önemli. Biz de sınava girecek öğrenci adayları için 2021 LGS konu müfredatlarını ve sınavda ne kadar soru çıkacağını araştırdık. İşte 2021 Liseye Geçiş Sınavı ile ilgili detaylar...
LGS'DE KAÇ SORU ÇIKACAK?
2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel sorusu olmak üzere toplam 100 soru olacak.
LGS 2021 SINAV KONULARI
LGS MATEMATİK KONULARI
2021 LGS Matematik alanında toplamda 20 soru sorulacaktır. Sınavın toplam soru sayısı ise 90 sorudur. İşte 2021 LGS Matematik konuları
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadelerKareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler
2021 LGS Fen Bilgisi Konuları
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Mevsimlerin Oluşumu
İklim ve Hava Hareketleri
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik KodKalıtım
Mutasyon ve ModifikasyonAdaptasyon (Çevreye Uyum)BiyoteknolojiBasınç / Fiziksel OlaylarBasınçMadde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve BazlarMaddenin Isı ile Etkileşimi
Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
Basit MakinelerEnerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve YaşamBesin Zinciri ve Enerji AkışıEnerji Dönüşümleri
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Sürdürülebilir KalkınmaElektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik Yüklü Cisimler
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Konular müfredata uygun şekilde güncel haldedir.
2021 LGS Türkçe Konuları
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Ses Bilgisi
Parçada Anlam
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Fiilimsiler
Cümlenin Ögeleri
Cümle Vurgusu
Fiillde Çatı
Yazı Türleri
Anlatım Bozukluklar
Cümle Çeşitleri
Söz Sanatları
2021 LGS İnkılap Tarihi Konuları
I. Dünya Savaşında TürkiyeMondros Anlaşması
Kuvayı Milliye
Misakı MilliHıyaneti Vataniye
Kurtuluş Savaşı CepheleriMaarif Kongresi
Sakarya Savaşı
Cumhuriyetin ilanı
Büyük Taaruz
Sevr Antlaşması
Lozan Antlaşması
Cumhuriyetin ilanı
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
Kanunlar
Şapka kanunu
Miladi Takvim
Hicri Takvim
Kabotaj Kanunu
M.Kemale Suikast Girişimi
Harf İnkılabı
Dil Alanında Yenilikler
Kültür Alanında Yenilikler
Sağlık Alanında Yenilikler
M.Kemalin Ölümü
2021 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
Kader ve Evrendeki Yasalar
Allah Her şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştırİnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğuİnsanın Çabası: Emek ve Rızıkİnsan İradesi ve KaderAllah’a Güvenmek
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömürİnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül)Hac ve Kurban ibadeti
Zekat
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önemİslam Dinine Göre Kötü Davranışlar
Muhammed’in (S.A.V) hayatından Önek Davranışlar
Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar
2021 LGS İngilizce Konuları
FriendshipTeen Life
In the Kitchen
On the PhoneThe Intenet
Adventures
Tourısm
Chores
Science
Natural Forces
LGS 2021 HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU ÇIKACAK?
Geçen sene sınav kılavuzunda bulunan bilgilere göre öğrencilere sunulan süre sayısı ve soru sayısı şu şekilde oldu.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum da 80 dakika olarak verildi.
SÖZEL ALAN
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
SAYISAL ALAN
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40