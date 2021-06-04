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2021 LGS sınavı kaç saat sürecek? LGS sınav başlangıç ve bitiş saatleri

Lise hayali kuran öğrenciler için LGS sınavı bu sene 6 Haziran’da düzenlenecek. LGS’ye girecek öğrenciler sınav yerlerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile MEB’in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyorlar. Peki, 2021 LGS sınavı kaç saat sürecek? İşte LGS sınav başlangıç ve bitiş saatleri…

04 Haziran 2021 Cuma 15:13
2021 LGS sınavı kaç saat sürecek? LGS sınav başlangıç ve bitiş saatleri
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Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuru ile LGS sınav giriş belgelerini yayınladı. Öğrenciler LGS’ye girecekleri okulları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile MEB’in resmi intenet sitesinden öğrenebilecekler. LGS, 6 Haziran tarihinde 2 oturum olarak yapılacak ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşacak.

LGS giriş belgeleri nasıl alınıyor?

27 Mayıs 2021 itibari ile fotoğraflı giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile MEB’in resmi intenet adresinden erişime açıldı. Okul müdürlükleri bu tarih itibari ile sınava girecek öğrencilerinin sınava giriş belgelerini alıp mühürledikten sonra öğrencilerine vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinde yaptığı açıklama doğrultusunda, LGS sınavına girecekler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numaraları gibi bilgilere e-Okul’dan ulaşabilecekler.

LGS sınavı ne zaman?

Bu seneki LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar gününde yapılıyor.

LGS sınavı saat kaçta başlıyor? Sınav süresi ne kadar?

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede LGS 2 oturumda yapılacak. Öğrenciler çoktan seçmeli toplamda 90 sorudan oluşan sınavda ter dökecekler. 1. Oturum saat 09:30’da, 2. Oturum da 11:30’da başlıyor. 1. Oturumda öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil’den toplamda 50 soruyla karşılaşacak ve sınav süreleri 75 dk olacak. 2. Oturumda da öğrenciler Matematik ile Fen Bilimleri’nden toplamda 40 soruyla karşılaşırken sınav süreleri 80 dk olacak.

LGS sonuçları, 30 Haziran tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Öğrencilerin sınav sonuçları posta ile yollanmayacak.


Son Güncelleme: 04.06.2021 15:13
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