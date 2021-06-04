2021 LGS sınavı kaç saat sürecek? LGS sınav başlangıç ve bitiş saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuru ile LGS sınav giriş belgelerini yayınladı. Öğrenciler LGS’ye girecekleri okulları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile MEB’in resmi intenet sitesinden öğrenebilecekler. LGS, 6 Haziran tarihinde 2 oturum olarak yapılacak ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşacak.

LGS giriş belgeleri nasıl alınıyor?

27 Mayıs 2021 itibari ile fotoğraflı giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile MEB’in resmi intenet adresinden erişime açıldı. Okul müdürlükleri bu tarih itibari ile sınava girecek öğrencilerinin sınava giriş belgelerini alıp mühürledikten sonra öğrencilerine vermeye başladı.

LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinde yaptığı açıklama doğrultusunda, LGS sınavına girecekler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numaraları gibi bilgilere e-Okul’dan ulaşabilecekler.

Bu seneki LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar gününde yapılıyor.

LGS sınavı saat kaçta başlıyor? Sınav süresi ne kadar?

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede LGS 2 oturumda yapılacak. Öğrenciler çoktan seçmeli toplamda 90 sorudan oluşan sınavda ter dökecekler. 1. Oturum saat 09:30’da, 2. Oturum da 11:30’da başlıyor. 1. Oturumda öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil’den toplamda 50 soruyla karşılaşacak ve sınav süreleri 75 dk olacak. 2. Oturumda da öğrenciler Matematik ile Fen Bilimleri’nden toplamda 40 soruyla karşılaşırken sınav süreleri 80 dk olacak.

LGS sonuçları, 30 Haziran tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Öğrencilerin sınav sonuçları posta ile yollanmayacak.