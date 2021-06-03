2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca lise adayı, sene boyunca yaptığı emeklerinin karşılığını 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) almaya çalışacak. Öğrenciler sınavlarına kendi okullarında girecek. 9.30’da başlayacak kritik sınav için öğrencilerin saat 9.00’da sınava girecekleri binada hazır olmaları gerekiyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın ilk oturumu 75 dakika, ikinci oturumu ise 80 dakika sürecek.
MEB’in açıklamasına göre LGS’nin sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.
Son Güncelleme: 03.06.2021 22:23