2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca lise adayı, sene boyunca yaptığı emeklerinin karşılığını 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) almaya çalışacak. Öğrenciler sınavlarına kendi okullarında girecek. 9.30’da başlayacak kritik sınav için öğrencilerin saat 9.00’da sınava girecekleri binada hazır olmaları gerekiyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın ilk oturumu 75 dakika, ikinci oturumu ise 80 dakika sürecek.

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında Geçerli T.C. kimliği, koyu siyah renklerde ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke yapmayan yumuşak bir silgi getirmeleri şart. Sınavın giriş belgeleri, okul müdürlüklerinin elektronik ortam vasıtasıyla onaylandıktan sonra sınav salonunda öğrencilere teslim edilecek. Yani öğrencilerin belge almak için herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek.

MEB’in açıklamasına göre LGS’nin sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.