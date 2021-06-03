İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca lise adayının gireceği LGS, 6 Haziran 2021 Pazar gününde yapılacak. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

03 Haziran 2021 Perşembe 22:23
2021 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Takip Et:

Milyonlarca lise adayı, sene boyunca yaptığı emeklerinin karşılığını 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) almaya çalışacak. Öğrenciler sınavlarına kendi okullarında girecek. 9.30’da başlayacak kritik sınav için öğrencilerin saat 9.00’da sınava girecekleri binada hazır olmaları gerekiyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın ilk oturumu 75 dakika, ikinci oturumu ise 80 dakika sürecek.

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında Geçerli T.C. kimliği, koyu siyah renklerde ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke yapmayan yumuşak bir silgi getirmeleri şart. Sınavın giriş belgeleri, okul müdürlüklerinin elektronik ortam vasıtasıyla onaylandıktan sonra sınav salonunda öğrencilere teslim edilecek. Yani öğrencilerin belge almak için herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek.

MEB’in açıklamasına göre LGS’nin sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LGSLGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası oyuncu kadrosu ve konusu
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlıyor? Baş Belası oyuncu kadrosu ve konusu
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır? Okula gitmeme dilekçe örneği
Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır? Okula gitmeme dilekçe örneği
İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 Telafi eğitimi tarihleri
İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 Telafi eğitimi tarihleri
MEB 2021 LGS sınav süresi kaç dakika? LGS sınavına girerken öğrencilere neler gerekli?
MEB 2021 LGS sınav süresi kaç dakika? LGS sınavına girerken öğrencilere neler gerekli?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında neler var?
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı
Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izle!
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kimdir, nereli yaşı Kaç?
Mucize Doktor dizisi Vuslat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Automate Network (ATA) coin nedir?
Bar, pub, eğlence mekanları, pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Haziran 2021
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.