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2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri

Lise hayali kuran binlerce öğrenci bugün yapılan LGS sınavında ter döktü. Sınavın bitmesiyle birlikte öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu LGS puan hesaplaması oldu. Peki, 2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte LGS puan ve net hesaplama işlemleri…

06 Haziran 2021 Pazar 19:52
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
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Bugün düzenlenen LGS sınavına, iyi bir lisede eğitim almak isteyen milyonlarca öğrenci katıldı. Sınavın bitişiyle öğrenciler LGS puan hesaplamasını araştırmaya başladı. İşte öğrenciler tarafından merak edilen LGS puan hesaplaması…

LGS puan hesaplaması nasıl yapılıyor?

LGS sınavına katılan öğrencilerin puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor;

  • İlk olarak sözel ile sayısal bölümlerde yer alan her bir alt test için doğru ile yanlış cevapların sayısı belirleniyor.
  • Tüm öğrencilerin her bir alt testine dair ham puan, ilgili testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevapların sayısının 3’te 1’i çıkarılıp bulunuyor.
  • Tüm alt testlerin standart sapması, ilgili alt testteki ham puanlar, ortalama ve sınava katılım sağlayan öğrencilerin sayısıyla hesaplanıyor.
  • Öğrencilerin tüm alt testlere ait standart puanları, o testteki ortalama ile standart sapmanın kullanılması ile bütün öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını ise 10’a getiren bir dönüştürme işlemiyle elde ediliyor.
  • Tüm alt testler için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de belirtilen katsayılarla çarpıldıktan sonra her bir alt testin ağırlıklı standart puanı bulunmuş olunuyor.
  • Hesaplanmış olan toplam ağırlıklı standart puan, kendi içerisinde minimumu ile maksimumu 500 olan bir puan dağılımı doğrultusunda dönüştürülmektedir.

Son Güncelleme: 06.06.2021 19:52
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