2021 LGS boş kalan kontenjanlar ve Lise taban puanları listesi açıklandı mı?

2021 LGS sınavı bu sene 6 Haziran’da gerçekleşecek. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınavda taban puanları çok önemli. Bu yüzden son günlerde sıklıkla 2021 LGS taban puanları araştırılıyor. Salgın dolayısıyla LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusu ise MEB tarafından yapılan açıklama ile belli oldu.

LGS ne zaman?

MEB’in son yaptığı açıklamaya göre LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Ziya Selçuk bu yıla özel olmak üzere LGS’de öğrencilerin dil bilgisinden sorumlu tutulmayacağını ifade etti.

2021 LGS taban puanları

Sayısal ve sözel olarak iki oturumdan oluşan sınavda ilk oturum saat 9.30’da, 2.oturum 11.30’da yapılacak.

2021 lise taban puanları henüz açıklanmadı. LGS sınavının sonrasında tercihlerden başlamadan lise taban puanları ile birlikte lise boş kontenjanlar listesinin 15 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor.

Geçmiş yılların taban puanları: https://eokul.meb.gov.tr/

