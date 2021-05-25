2021 LGS boş kalan kontenjan listeleri açıklandı mı?

Pandemi döneminde sınavların ertelenmesi üzerine öğrencilerde sınav stresi başladı. LGS sınavının yaklaşması ile eğitimlerde sıkılaştırma uzaktan eğitim ile arttırıldı. Mili Eğitim Bakanlığı tarafında gelen açıklama üzerine öğrenci ve veliler meraklarını giderdi.

2021 LGS ne zaman?

Ziya Selçuk tarafından gelen açıklama üzerine 2021sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verildi. Milli eğitim Bakanlığı, pandemi dönemine yaşanan sıkıntılar üzerine bu yıla özel sınav sorularında değişiklik yapılacağını ve öğrencilerin dil bilgisinden sorumlu olmadığı açıklandı.

Sayısal ve sözel olarak iki seçenek ile gerçekleşecek sınav da 1.oturumu saat 09:30’da, 2.oturumu 11:30’da olacağı duyuruldu.

Lise taban puanları açıklandı mı?

Lise sınavı için beklenen kontenjanlar henüz belirlenmedi. 2021 yılında gerçekleşecek LYS sınavı için okulların yüzdelik dilimleri ve boş alanları açıklanmadı. 6 Haziran günü gerçekleştirilecek olan sınav sonrası sonuçlar açıklanmadan okullar hakkında bilgiler yayınlanacaktır. Liselerin kontenjanları 15 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.