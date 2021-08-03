İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi Hande Erçel mini şortu ile mutfakta hünerlerini sergiledi
Aman Kerem Bürsin görmesin. Sevgilisi...
Sözleşmeli personel alımları için 30 yaş sınırı getirildi!
Son Dakika
Sözleşmeli personel alımları için 30...

2021 LGS 1'inci nakil sonuçları açıklandı!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği ve 'hangi liseye giderim?' diye sorduğu 2021 LGS 1'inci nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden LGS yerleştirmeye esas 1'inc, nakil atamalarının sorgulama sayfasına girerek hangi liseye atandıklarını öğrenebilirler. İşte, LGS 1'inci nakil sonuçları sorgulama ekranı..

03 Ağustos 2021 Salı 00:31
2021 LGS 1'inci nakil sonuçları açıklandı!
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS tercihleri ile ilgili sonuçlar sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için belirlene 2'inci tercih işlemleri 30 Temmuz tarihine kadar tamamlanmıştı. Binlerce öğrencinin merak la beklediği LGS nakil sonuçları ile ilgili ise 2',ni tercih olarak 1. nakil tercih dönemiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir son dakikam duyurusu yaptı ve sonuçları açıkladı.

MEB'in resmi intenet sayfası üzerinden açıklanan sonuçlar için adaylar 'sonuc.meb.gov.tr' adresi yada e-Okul'un resmi intenet adresi üzerinden hangi liseye atandıklarını öğrenebilirler. Yerleştirmeye esas olarak belirlene 1. nakil sonuçlarını aşağıda belirtilen linke tıklayarak kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra öğrenebilirsiniz.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Güncelleme: 03.08.2021 00:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lgs 1nakil SonuçlarıLgs Tercih SonuçlarıMebSonuç öğrenme Sayfası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
YKS sonuçları tercih dönemi hangi tarihte başlayacak?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisine bomba transfer! Bakın yeni kadın başrol kim oldu...
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında gelişmeler yayın tarihi ne zaman?
Arka Sokaklar'a bomba transfer! Bakın yeni komiser kim olacak...
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Youtube telifsiz müzik bulma yöntemi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 1 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 1 Ağustos 2021 Pazar açık noterler listesi - 1 Ağustos 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Haziran 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.