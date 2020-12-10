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2021 KYK Yurt sonuçları nasıl öğrenilir?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu sonuçlarını herkes merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları, ve kredi sonuçları merak ediliyor. KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir merak edilip araştırılıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:45
2021 KYK Yurt sonuçları nasıl öğrenilir?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi  Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı.2020-2021 eğitim öğretim yılı Yüksek Öğrenim Burs/Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs ve kredi sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebiliyor.Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi intenet sitesinden sonuc.gsb.gov.tr öğrenebilecekler. Öğrencinin kaydını yaptırdığı yurda göre değişen bir fiyatla her ay belli bir fiyatta aylık ödemesi gerekiyor. Ödemeler banka kartları ve kredi kartları ile yapılabiliyor.

KYK Yurt Başvuruları için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kredi Yurtlar Kuruluşu yurt başvuruları için  öğrencilerin önceden belirtilmiş olan  bazı belgeleri oluşturması lazımdır. Yurt başvurularının sonuç duyuruları yapıldıktan sonra öğrencilerin yerleşecekleri yurt için ise  ilk kayıt miktarı 215 Türk Lirası ile 340 Türk Lirası olarak değişebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Kredi veYurtlar Kuruluşu yurt ücretleri 400 TL olarak belirlenmiştir. İlk kayıt ücretinin ödenmesinden sonra yapılacak olan aylık ödemeler ise Ziraat  Bankası ATM’lerinden ödemeler gerçekleştirilir.

KYK yurt evrakları ise önceliği olan öğrenciler için aşağıdaki gibidir:

Şehit ve gazi çocukları, gazi çocukları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan durumu kanıtlayan bir belge alınmalıdır.

%40 ve üzerinde engeli olan öğrenciler devlet hastanelerinden engel durumunu ispatlayan bir belge almalıdırlar . Bu rapor tam yetkili bir hastaneden alınmalıdır.

Lise ve dengi eğitimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak bitirmiş öğrenciler ya da devlet koruması altında tamamlamış olan öğrenciler, ilgili kurumlardan belge almalıdır.

Lise eğitimlerini Darüşşafaka lisesinde bitirmiş öğrenciler, Darüşşafaka lisesinden belge temin etmelidirler.

Milli olmuş amatör ya da profesyonel olan lisanslı sporcular T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının, Spor Genel Müdürlüğü’nden belge almalıdır.

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışmış olan veya çalışırken vefat etmiş olan veya emekliye ayrılmış olan kişilerin çocukları, ilgili kurumdan belge istemelidirler.

Engelli ebeveyni olanlar ilgili belgeleri almalıdır.

2021 E-Devlet KYK Yurt Başvuruları Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden de yurt başvuruları yapılabilinir. Yükseköğretim Kurumlarına Sınavına girdikten sonra ilk kez yükseköğretim programına kayıt yaptırmaya hak kazanmış olan hazırlık, birinci sınıf ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusu yapabilmektedirler.

E-devlet sisteminden oluşturulacak  başvurunun basamakları şu şekildedir:

https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır.

Ana sayfada bulunan e-hizmetler listesi içerisinden Gençlik ve Spor Bakanlığı bulunmalı veya arama kısmına bakanlığın ismi yazılmalıdır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 20:45
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