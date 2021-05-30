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2021 KPSS sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM merkezi tarafından bu sene yapılacak olan KPSS başvuru ve oturum tarihleri açıklandı. 2021 KPSAA sınav ücretleri ne kadar? 2021 KPSS başvuru ve oturum tarihleri ne zaman?

30 Mayıs 2021 Pazar 22:01
2021 KPSS sınav ücreti ne kadar?
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Sınava girecek olan adaylar, KPSS başvurularını 28 Mayıs'dan itibaren ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru klavuzuna göre yapacak.Başvuruların sona erme tarihi ise 14 Haziran.

KPSS'nin ilk oturumu 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Oturum tarihleri

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta gerçekleşecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretimi (SAHA BİLGİLERİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır.

ÖABT 15 Ağustos’ta gerçekleşecek.

KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

ÖSYM tarafından açıklanan ücret bilgilerine göre KPSS Alan Bilgisi 65 TL, ÖABT için 90 TL, lisans için 90 TL ve tercih için de 25 TL olarak belirlenmiştir.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
KPSSSınavücret2021
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