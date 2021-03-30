2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS başvuru 2021 senesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar için KPSS başvuru tarihlerini araştırdık. KPSS başvuru tarihlerinin netleşmesi üzerine pek çok adaylar tarafından tarihler araştırılmaya başlandı. İşte 2021 KPSS başvuru tarihi...
2021 KPSS başvuru tarihi
ÖSYM tarafından 2021 akademik sınav tarihi, başvuru tarihleri, geç başvuru ve sonuçların açıklanacağı tarihler duyuruldu.
2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik (Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri)
Sınav tarihi: 01.08.2021
Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Sonuç tarihi: 19.09.2021
2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik (Alan bilgisi)
Sınav tarihi: 07.08.2021
Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç başvuru tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik (Alan bilgisi) 2. gün
Sınav tarihi: 08.08.2021
Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç başvuru tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç tarihi: 16.09.2021
2021 KPSS Öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15.08.2021
Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç başvuru tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç tarihi: 16.09.2021
KPSS başvuru ücreti 2021
ÖSYM 2021 KPSS başvuru ücreti şuanda açıklanmamıştır. Ancak geçen sene KPSS başvuru ücretleri 80 TL şeklindeydi.