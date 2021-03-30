İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?

Sınava girecek olan pek çok aday tarafından 2021 KPSS sınav başvurusu tarihi merak edildi. 2021 ÖSYM tarafından KPSS sınav tarihinin açıklanmasıyla KPSS sınav başvuru ve geç başvuru tarihlerini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı 23:51
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
Takip Et:

KPSS başvuru 2021 senesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar için KPSS başvuru tarihlerini araştırdık. KPSS başvuru tarihlerinin netleşmesi üzerine pek çok adaylar tarafından tarihler araştırılmaya başlandı. İşte 2021 KPSS başvuru tarihi...

2021 KPSS başvuru tarihi

ÖSYM tarafından 2021 akademik sınav tarihi, başvuru tarihleri, geç başvuru ve sonuçların açıklanacağı tarihler duyuruldu.

2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik (Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri)

Sınav tarihi: 01.08.2021

Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

Sonuç tarihi: 19.09.2021

2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik (Alan bilgisi)

Sınav tarihi: 07.08.2021

Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

Geç başvuru tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

Sonuç tarihi: 16.09.2021

2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik (Alan bilgisi) 2. gün

Sınav tarihi: 08.08.2021

Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

Geç başvuru tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

Sonuç tarihi: 16.09.2021

2021 KPSS Öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15.08.2021

Başvuru tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021

Geç başvuru tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)

Sonuç tarihi: 16.09.2021

KPSS başvuru ücreti 2021

ÖSYM 2021 KPSS başvuru ücreti şuanda açıklanmamıştır. Ancak geçen sene KPSS başvuru ücretleri 80 TL şeklindeydi.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021SınavÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?
Açık Öğretim Şifremi unuttum nasıl yenilerim?
Açık Öğretim Şifremi unuttum nasıl yenilerim?
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Açık Lise mezuniyet şartları nelerdir? 2021 AÖL mezuniyet şartları
Açık Lise mezuniyet şartları nelerdir? 2021 AÖL mezuniyet şartları

Popüler Haberler

İl il koronavirüs renk kodu haritası ve risk haritası
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
2021 Ramazan ayın kaçında başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
Kafe, lokanta ve restoranlara 1500 TL destek ödemesi ne zaman verilecek? 1500 TL pandemi destek başvuruları ne zaman başlayacak?
Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni sezon onayını aldı
Apple müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi telefon numarası
İnter Milan yeni logosu nasıl? İnter Milan yeni logosunu tanıttı
Meke Gölü neden kurudu? Meke Gölü nerededir, özelliği ne? Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kurudu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Yarın kandil mi, ne kandili? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri
E-nabız şifresi nereden, nasıl alınır?
Netflix Alya konusu ve dizi oyuncuları
Tay TV Canlı izle - 19 Mart 2021 Cuma canlı at yarışı izle
Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman başlayacak? 5. final sezon için son gelişmeler
Netflix Nisan 2021'de yayınlanacak dizi, film ve diğer içerikler
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Masumlar Apartmanı Psikolog kimdir? Seda Akman biyografisi
Masumlar Apartmanı TRT 1 yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Masumlar Apartmanı 28. bölüm izle
Metro market Ramazan kolisi ne kadar? 2021 Metro erzak paketi içeriği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.