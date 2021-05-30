2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!

ÖSYM üzerinden bugün itibariyle KPSS sınavlarına başvurular başladı. Belirlenen sınav takvimlerinden KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları 14 Haziran’a kadar devam edecektir. Belirlenen bu oturumun sınavları ile 1 Ağustos’ta gerçekleşecektir. KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayarak 14 Haziran günü sona erecektir.
2021 KPSS uygulaması nasıl yapılır?
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
- Genel Yetenek - Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, saat: 10:15, 130 dakika
- Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14:45, 100 dakika
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabahı (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, Ekonomi, Finans): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabahı (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10:15
- ÖABT TARİH, SINAV SAAT: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam Hatip Lisesi Mesleki Ders Alanı Sınav Saati: 14.45
KPSS başvuru ücretleri
- KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Oturum İçin): 90.00 TL
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Oturum İçin): 65.00 TL
- ÖABT (Her ÖABT Alanı İçin): 90,00 TL
Son Güncelleme: 30.05.2021 22:02