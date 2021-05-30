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2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!

Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS hazırlanırken ÖSYM KPSS tarihlerini ve sınav ücretlerini açıkladı. KPSS ortaöğretim ve lisans için başvuruları başlarken milyonlarca aday 2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav tarihlerini merak ediyor. Her yıl düzenlenen KPSS 2021 yılı ne zaman gerçekleşecek? İşte ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimi ve sınav ücretleri haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:02
2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!
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ÖSYM üzerinden bugün itibariyle KPSS sınavlarına başvurular başladı. Belirlenen sınav takvimlerinden KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları 14 Haziran’a kadar devam edecektir. Belirlenen bu oturumun sınavları ile 1 Ağustos’ta gerçekleşecektir. KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayarak 14 Haziran günü sona erecektir.

2021 KPSS uygulaması nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler üzerine KPSS başvuruları ÖSYM’nin aday işlemlerinden gerçekleşir. Ödemeler ise anlaşmalı olunan bankalar ile mobil bankacılık ya da ATM üzerinden yapılır. Belirlenen başvuru tarihleri arasında başvurular ve ödemeler yapılmak zorundadır. Bunun yanı sıra herhangi bir geri dönüş yoktur. Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM aday işlemlerinden kolaylıkla yapılabilir.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • Genel Yetenek - Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, saat: 10:15, 130 dakika
  • Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14:45, 100 dakika
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabahı (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, Ekonomi, Finans): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabahı (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10:15
  • ÖABT TARİH, SINAV SAAT: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam Hatip Lisesi Mesleki Ders Alanı Sınav Saati: 14.45

KPSS başvuru ücretleri

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Oturum İçin): 90.00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Oturum İçin): 65.00 TL
  • ÖABT (Her ÖABT Alanı İçin): 90,00 TL

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
KPSSSınavOrtağretim
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