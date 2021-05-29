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2021 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar oldu? Son başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM gerçekleştirdiği son dakika açıklamasında KPSS sınavı ile ilgili başvuru kılavuzunun resmi internet sitesinden yayımlandığını duyurdu. Duyurunun hemen ardından KPSS başvurularını yapmak isteyen adaylar başvuru kılavuzu ile birlikte sınavla ilgili detayları araştırmaya başladı. KPSS sürecinde KPSS Lisans alanında sınav tarihi ne zaman olacağını araştıran adaylar, aynı zamanda başvuruların nasıl yapıldığını ve sınav ücretlerinin ne kadar olduğu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, KPSS sınavına başvuru yapılacak ekran, sınav ve ücretler ile ilgili tüm detaylar..

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:55
2021 KPSS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! KPSS sınavı başvuru ücreti ne kadar oldu? Son başvuru tarihi ne zaman?
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2021 KPSS başvurularının başladığı ve sınav tarihlerinin de belli olduğu bildirildi. Bugünden itibaren başlayan başvuruların 14 Haziran'a kadar devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, adaylar için başvuru süreci ve sınav takvimi ile ilgili detaylarda aktarıldı.

14 Haziran 2021 tarihinde başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar 2021 yılı KPSS'de Genel Yetenek ve Genel Kültür Eğitim Bilimleri sınavları ile Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılacaklar. ÖSYM'nin koordine edeceği sınavlar için başvuruların ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' intenet adresinden giriş yapılarak T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak başvuru yapacaklar ve oluşturulan kayıtta sınav ücretini yatırmaları sonrasında gerçekleştirecek. Peki, KPSS sınavı için başvuru ücreti ne kadar oldu?

"KPSS SINAV ÜCRETLERİ"

KPSS sınavı 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür Oturumu' ile 'Eğitim Bilimleri' oturumunda her bir sınav için: sınav ücreti 90,00 TL,

KPSS sınavı 'Alan Bilgisi'nde her bir oturum için 65,00 TL,

ÖABT sınavında her bir ÖABT alanı için ise 90,00 TL ücret belirlendi.

KPSS başvuru ücretleri ise Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ile birlikte ATM'lerden ve intenet bankacılığı, mobil bankacılık işlemlerinden yatırılacak. Sadece Ziraat Bankası'nın intenet bankacılığı veya mobil bankacılık işlemleri üzerinden sınav ücretleri yatırılacak.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sınavında A Grubu ve Öğretmenlik sınavına tabi olan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavları 1 Ağustos 2021 tarihinde, A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi sınavı 7-8 Ağustos 2021 tarihinde, Öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT) sınavı ise 15 Ağustos 2021 tarihinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 16 Eylül 2021'de açıklanacak.

KPSS sınavı için yapılacak başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacak. Başvuru yapacak adaylar, HES kodlarına Sağlık Bakanlığı'nın 'https://hayatevesigar.saglik.gov.tr' intenet adresinden ulaşabilirler.

KPSS SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 10:55
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