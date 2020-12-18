2021 Konya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?

Her yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler ter dökmekte. Bu liselere tercih yapılarak girildiği için liselerin taban ve tavan puanları önem arz eder. Her yıl yapılan bu sınavların puanlarını sınavın zorluk derecesi, adayların başarı dereceleri gibi kriterler büyük oranda etkiler. Bu haberimizde ise Konya Fen Liselerini baz alarak en yüksek ve düşük puanlarını göz önüne alacağız. Buna göre, 2020 LGS yerleştirmelerini en düşük puan olan 398, 7009 ile Konya Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi kapatırken, en yüksek puan olan 470,9867 ile Konya Meram Fen Lisesi kapatmıştır.

İşte Konya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar:

Konya Meram Fen Lisesi - 470,9867

Konya Karatay Fen Lisesi – 457,463

Konya Selçuklu Fen Lisesi – 446,8863

Konya Ereğli Fen Lisesi – 419, 7894

Konya Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi – 418,92

Konya Beyşehir Fetullah Bayır Fen Lisesi – 410,7216

Konya Seydişehir Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi – 405,7913

Konya Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi – 398, 7009