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2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık Sınav tarihi belli mi?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kaymakamlık Sınavı, 2021 yılı içerisinde ne zaman yapılacağı sınava hazırlanan birçok aday tarafından merak konusu oldu. '2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 21:18
2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık Sınav tarihi belli mi?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Sınavının 2021 yılı içerisinde hangi tarihte yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi sınavla ilgili konularda araştırmalara başladı.

2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak?

2021 senesinde yapılması beklenen Kaymakamlık Sınavı başvuruları ve sınav tarihiyle alakalı olarak herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaymakamlık Sınavı nedir?

Kaymakamlık Sınavına; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki en az 4 senelik fakülteleri tamamlayan adaylar girebiliyor.

Ayrıca sınava, sınavın yapılacağı senenin ocak ayının birinci günü itibari ile otuz beş (35) yaşını tamamlamamış olan kişiler başvurabilecek. Sınavda KPSS'ye girme koşulu yoktur.




Son Güncelleme: 30.04.2021 21:18
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