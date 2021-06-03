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2021 Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Oldukça önemli meslekler arasında yer alan Kaymakamlık, ilçelerin mülki amiri olarak bilinmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama kapsamında, bakanlığa bağlı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 kaymakam adayı alınacağını bildirdi. Başvuru yapmak isteyenler ise süreç takvimini merak ediyor. Peki 2021 Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 16:31
2021 Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
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Kaymakam olmak isteyen vatandaşlar İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamadan sonra sınav için başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Başvuru tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 Kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı duyuruya göre Mülki İdari Amirliği Hizmetleri Sınıfına kaymakam alınacak. Toplamda 110 kişinin alınacağı bu dal için başvurular 26 Mayıs-2 Haziran arasında intenet üzerinden yapılacak. Başvurular ÖSYM’nin resmi intenet sitesinden, adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile yapılabilecek. Adaylar bunun yanı sıra mobil uygulamalardan ya da başvuru merkezlerinden de işlem yapabilecekler. Geç başvuru ise 10 Haziran olarak belirlendi.

Kaymakamlık sınavı nerede yapılacak?

Adaylar, kaymakamlık sınavına 10 Temmuz günü saat 10.15’de Ankara’da girecekler. Her sınavda olduğu gibi adaylar sınav yerlerine saat 10.00’dan sonra alınmayacak. 100 sorudan oluşan bu sınavın süresi ise 150 dakika olacak.

Kaymakamlık sınavına kimler girebilir?

  • Sınava, yurt içindeki üniversitelerin ya da diploma denkliği olan Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı üniversitelerde eğitim almış, minimum 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinde eğitim almış kişiler girebilecek. Bunun yanı sıra yukarıda belirtilen bölümlerden herhangi birinin müfredatında bulunan derslerin yüzde seksenini almış diğer bölüm öğrencileri de başvurabilecek. Ayrıca hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrenciler de sınava girebilecekler.
  • Sınava, üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri, tarih bölümlerinde minimum dört sene eğitim alan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisans üstü eğitim almış olan kişiler de girebilecek.
  • Yukarıda bahsi geçen bölümlerden mezun olmamış kişler, kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının belirtilen bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğunu gösteren ve Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini İçişleri Bakanlığına bildirmelidir. Bunun yanı sıra lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları da noterden onaylattıkları diplomalarını veya mezun olduklarını gösteren resmi belgelerini mülakat sınavı için evrak teslim zamanında istenilen diğer evraklarla beraber İçişleri Bakanlığına bildirmek zorundalar.

Kaymakamlık sınavına başvuru şartları

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartları taşınması gerekmektedir.

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Başvuracak erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamalıdır. Dolayısıyla askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmalıdırlar.

Kaymakamlık sınavı için başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayın.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:31
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