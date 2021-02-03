2021 Kanguru Matematik sınavı ne zaman, sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

Kanguru Matematik sınavı günümüzde 90 ülkede gerçekleşmekte olan ve 7 milyondan fazla öğrencinin katıldığı ulusal bir sınavdır. Bu sınavda dereceye girmeyi başaran öğrenciler yurtdışı kamplarına katılarak ülkemizi temsil etmek adına çeşitli yarışmalara katılırlar. Her yıl başarılı olan öğrenciler madalya ve plaketler kazanırlar.

Başvuruları 1 Ekim – 30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Kanguru Matematik sınavının tarihi belirlendi. Kanguru Matematik sınavının tarihi 20 Mart 2021 olarak belirlendi. Final sınavının ise 8 Mayısıs 2021 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu sınava 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm sınıflar katılabilmektedir. Sınav sonuçlarının ise 11 Nisan 2021’de açıklanması bekleniyor.

