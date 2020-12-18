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2021 Kahramanmaraş Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?

Kahramanmaraş Fen Liseleri taban ve tavan puanlar kaçtır? Detaylar haberimizde.

18 Aralık 2020 Cuma 19:15
2021 Kahramanmaraş Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?
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Kahramanmaraş Fen Liseleri taban ve tavan puanlar kaçtır? Detaylar haberimizde.

Her yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler ter dökmekte. Bu liselere tercih yapılarak girildiği için liselerin taban ve tavan puanları önem arz eder. Her yıl yapılan bu sınavların puanlarını sınavın zorluk derecesi, adayların başarı dereceleri gibi kriterler büyük oranda etkiler. Bu haberimizde ise Konya Fen Liselerini baz alarak en yüksek ve düşük puanlarını göz önüne alacağız. Buna göre, 2020 LGS yerleştirmelerini en düşük puan olan 388,28 ile Pazarcık Fen Lisesi kapatırken, en yüksek puan olan 455,1875 ile Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi kapatmıştır.

İşte Kahramanmaraş Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar:

Kahramanmaraş /Onikişubat TOBB Fen Lisesi 455,1875

Kahramanmaraş / Onikişubat Kahramanmaraş Fen Lisesi 449,0826

Kahramanmaraş/ Elbistan İMKB Fen Lisesi 423,0697

Kahramanmaraş /Göksun Fen Lisesi 386,5755

Kahramanmaraş /Afşin Fen Lisesi 394,3492

Kahramanmaraş /Pazarcık Fen Lisesi 388,28



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Fen LiseleriTaban Ve Tavan Puanlar
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