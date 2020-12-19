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2021 İzmir fen liseleri taban puanları

Ortaokuldan mezun olarak liseye geçecek öğrencilerin araştırdığı 2021 İzmir fen liseleri taban puanları belli oldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 08:15
2021 İzmir fen liseleri taban puanları
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İyi bir lisede okumak, eğitim süreci için oldukça önemlidir. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ortaokuldan mezun olan öğrenciler, sınavda aldıkları puan neticesinde okullara yerleştirilirler. Bu kapsamda öğrencilerin en çok rağbet ettiği liselerin başında fen liseleri geliyor. Fen liselerine giriş oldukça zordur ve puanları da yüksektir. Ancak öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için en çok tercih edilen lise türlerinin başında gelmektedir. Ordu fen liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin, lise puanlarını incelemesi adına aşağıda bir tablo hazırladık.

İzmir 2021 fen liseleri taban puanları

Aşağıda yer alan puanlar 2020 taban puanları olup, 2021 yılında tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 2020 yerleştirmelerine göre İzmir fen liseleri arasında en düşük puan ile kapatan lise, 421,08 puanla İzmir Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi olmuştur. En yüksek taban puana sahip olan lise ise 487,44 puan ile İzmir Fen Lisesi’dir. İzmir ilinde toplam 7 adet fen lisesi bulunmaktadır.

Okul Adı

Okul Türü

Öğrenim Süresi

Pansiyon Durumu

Yabancı Dili

Kontenjan

Taban

Puanı

İZMİR/ BORNOVA/ İzmir Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

102

487,44

İZMİR/ BUCA/ Buca İnci-Özer Tınaklı Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

102

475,89

İZMİR/ ÇİĞLİ/ Çiğli Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

170

437,70

İZMİR/ TİRE/ Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

102

432,93

İZMİR/ MENEMEN/  Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

120

425,84

İZMİR/ BERGAMA/ Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

102

425,23

İZMİR/ ÖDEMİŞ/ Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

Yok

İngilizce

136

421,08

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 08:15
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Anahtar Kelimeler:
IzmirFen LisesiOrtaokulLGS
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