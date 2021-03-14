2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı’nın başvuruları başlayacak.
İSG Sınavı’nın başvuru tarihleri olarak 24 Mart - 31 Mart 2021 aralığı belirlendi. Başvurular e-devlet ile gerçekleştirilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran kişiler için geç başvuru tarihi olarak 8 Nisan 2021 belirlendi. Sınav 9 Mayısıs 2021’de gerçekleştirilecek.
Başvuru adımları
- https://www.turkiye.gov.tr/ linkine tıklayın ve e-devlet ile giriş gerçekleştirin.
- Arama kutucuğuna İSG-Katip yazarak aratın.
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP tuşuna basın.
- https://www.turkiye.gov.tr/acshb-isg-katip açılan ekrandaki “Uygulamaya Git” tuşuna basın.
- Açılan ekranda istenilen bilgilere izin verin.
Yukarıda belirttiğimiz tarihler arasında başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sınav sonuçları 3 Haziran 2021’de açıklanacaktır.
Son Güncelleme: 14.03.2021 18:37