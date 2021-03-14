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2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu

İSG yani İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı'nın ne zaman yapılacağı belirlendi. Başvuru tarihleri 24 Mart ve 31 Mart olarak belirlenirken son başvuru tarihi olarak 8 Nisan belirlendi. Adaylar, İSG sınavına 9 Mart 2021'de sınava girecek.

14 Mart 2021 Pazar 18:37
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
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İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı’nın başvuruları başlayacak. 

İSG Sınavı’nın başvuru tarihleri olarak 24 Mart - 31 Mart 2021 aralığı belirlendi. Başvurular e-devlet ile gerçekleştirilecek. Başvuru tarihlerini kaçıran kişiler için geç başvuru tarihi olarak 8 Nisan 2021 belirlendi. Sınav 9 Mayısıs 2021’de gerçekleştirilecek. 

 

Başvuru adımları

  • https://www.turkiye.gov.tr/ linkine tıklayın ve e-devlet ile giriş gerçekleştirin.
  • Arama kutucuğuna İSG-Katip yazarak aratın. 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP tuşuna basın.
  • https://www.turkiye.gov.tr/acshb-isg-katip açılan ekrandaki “Uygulamaya Git” tuşuna basın. 
  • Açılan ekranda istenilen bilgilere izin verin. 

Yukarıda belirttiğimiz tarihler arasında başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Sınav sonuçları 3 Haziran 2021’de açıklanacaktır.



Son Güncelleme: 14.03.2021 18:37
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Başvuru Tarihlerİş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavıİş Sağlığı Ve GüvenliğiİSG
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