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2021 İSG İş Güvenliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlık sınavına girenler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. 2021 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sınava giren adayların meraklı bekleyişleri sürerken, ne zaman açıklanacağını siz değerli okuyucularımız için haberimizde yer veriyoruz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:22
2021 İSG İş Güvenliği sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İş Güvenliği sınavına girenlerin meraklı bekleyişleri sürüyor. Sınavın ne zaman açıklanacağını heyecanla bekleyen adaylar, bu belgeye sahip olabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

30 Mayıs Pazar günü gerçekleşen sınavın sonucunu adayla gün geçtikçe heyecanla beklemeye devam ediyor. ÖSYM yayınlamış olduğu akademik takvimde sınavın ne zaman açıklanacağını bildirdi. 

Açıklanan takvime göre 24 Haziran'da açıklanması planlanıyor. 10.15'te başlayarak 75 dakika sürmüştü. 

Sınavın içeriğinde 5 ayrı alanda sertifika ve her test kısmında 50 soru vardı. Adaylar bu süre zarfında soruları yanıtladı. 

İSG sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Adaylar soru ve cevapların yayınlanacağı günü iple çekiyor. Bakanlık tarafınca uzmanlık sertifikasına sahip olunmasıyla başlanan bu süreçte sertifika hakkını kazanan adaylar, Mühendizlik, teknik ve bilgisayar alanından mezun olanların girmesi ile sonuçlanıyor. 


Son Güncelleme: 07.06.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
İSG2021Iş Güvenliği Sınav Sonuçları
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