2021 İOKBS ne zaman yapılacak? MEB 2021 İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı tarihleri

Öğrenciler arasında bursluluk sınavı olarak adlandırılan ve MEB tarafından yapılan İOKBS sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyi öğrencilerine yapılmaktadır. Pek çok öğrenci İOKBS sınavının tarihini merak ederken MEB tarafından yayınlanan akademik takvim ile sınav tarihi kesinleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ve geçmiş yıllarda Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı(PYBS) yeni adı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olan sınav 2021 yılında 25 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Salgın nedeni ile sınavın ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği bilinmezken herhangi bir olumsuzlukta sınav ile ilgili açıklama yapılacağı biliniyor.

Ortaokulda 5-6-7-8 ve lise düzeyinde 9-10-11 sınıflarında eğitim gören öğrencilerin faydalanabildiği sınavlar ile her yıl binlerce öğrenci devletten burs alabilmektedir.

İOKBS sınav giriş şartları nelerdir?

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

5, 6, 7, 8 ortaokul ya da 9, 10,11.Lise Sınıf eğitimi görüyor olmak,

Sınavın gerçekleştirileceği eğitim yılında okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak,

Bulunduğu sınıfta kalmamış olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktarın altında olması,

Şartları sağlandığında sınava giriş için başvuru yapılabilir.