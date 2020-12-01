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2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB Bursluluk sınav tarihi belli oldu!

2021 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyordu. Merakla beklenen MEB bursluluk sınav tarihi belli oldu.

01 Aralık 2020 Salı 21:26
2021 İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB Bursluluk sınav tarihi belli oldu!
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Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim öğrencilerine her yıl düzenlenen sınavla burs vermektedir. 2021 yılında İOKBS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler burs sınavına hazırlanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvimde ilköğretim öğrencileri ve ortaöğretim öğrencilerinin bursluluk sınavları 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

MEB 2021 takvimi

MEB her eğitim öğretim yılı öncesinde akademik takvim hazırlamaktadır. Hazırlanan takvime göre 2021 yılında yapılacak sınavlar ve tarihleri şu şekildedir;

  • Liselere Geçiş Sınavı LGS 6 Haziran 2021,
  • Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart,
  • İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı 25 Nisan,
  • Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz,
  • Söz konusu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu sınavların dışında sürücü sınavları, kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevu sistemiyle belirlenen tarihlerde yapılacak.



Son Güncelleme: 01.12.2020 21:26
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Anahtar Kelimeler:
MebBurslulukSınav
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