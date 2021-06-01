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2021 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan AKS ve bursluluk sınavının ertelendiğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu açıklamasından sonra AKS ve İOKBS Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki 2021 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman? işte detaylar…

01 Haziran 2021 Salı 20:24
2021 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?
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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan AKS ve bursluluk sınavının ertelendiğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu açıklamasından sonra AKS ve İOKBS Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak edildi. 

Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını ve vaka artışları nedeniyle ertelenen Bursluluk Sınavı hakkında Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “25 Nisan’da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül’e ertelemiştik.” açıklamalarında bulunmuştu. 25 Nisan’da yapılması planlanan 2021 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır. 

Öğretmenlerin yaklaşık %10’ı aşılandı

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılama süreci hakkında da açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerin %10’unu aşılandığını ve bu sürecin devam ettiğini bildiren Bakan Ziya Selçuk önümüzdeki hafta içinde 125 bin öğretmenin daha aşılanacağını duyurdu. 

Bursluluk sınavı nasıl değerlendirilecek?

Bursluluk sınavında değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Sınavda bulunan sorular puan olarak eşit ağırlığa sahiptir ve yanlış verilen cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru, sorular iptal edilmeyecek, soru, soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru, sorular dahil edilecektir.

AKS Sınavı ne zaman yapılacak?

Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan’da yapılması planlanan Öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı’nın (AKS) ertelendiğini duyurdu. AKS sınavının ne zaman yapılacağı hakkında ise henüz bir açıklama bulunmamaktadır. 


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:24
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