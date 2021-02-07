2021 İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5,6,7 ve 8. sınıflar girerken lise 9,10,11 sınıflar maddi destek alabilmek için başvuru yapabiliyor. Burs almak için bakanlık tarafından düzenlenen koşulların sağlanması durumunda devlet öğrencilere burs veriyor.



Gerekli şartların sağlanması durumunda burslu olarak okuyan öğrenciler eğitim-öğretim hayatında rahat edebilmesi ve derslerinde üstün başarı sağlanmasına olanak sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı gerekli koşulların sağlanması durumunda ve 100 soruluk sınavda başarılı olunması durumunda burs verecektir. Sınav ne zaman yapılacak? Öğrencilerin sınava girebilmesi için hangi koşulları sağlaması gerekmektedir?

Sınav 25 Nisan 2021’de yapılacak!

Bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı son dakika haberine göre 25 Nisan 2021 tarihinde girecekler. Yurt içi veya yurt dışı sınav merkezlerinde sınava girecek olan öğrenciler Türkiye saati ile 10.00’da merkezi sistemde sınava girebilecekler. Tek oturum şeklinde düzenlenecek bursluluk sınavı 4 seçenekli olup 100 soru sorulacak. 120 dakika sürecek olan bursluluk sınavı öğrencilerin başarısına göre burs verilecek. Tüm konulardan sorumlu olan öğrenciler sınavda başarı gösterebilmesi için sınıfına dair tüm konular hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.





Başvurular 8-26 Şubat’ta başlıyor!

İOKBS başvuruları 8-26 Şubat tarihleri aralarında yapılacak. Başvuru şartlarına uyan öğrencilerin müracaatı okul üzerinden sistemden onaylanacak. Başvurular Millî Eğitim Bakanlığı resmi intenet sayfasından yapılabilir. Yine MEB’e bağlı http://www.meb.gov.tr/ sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. http://odsgm.meb.gov.tr/ e-Okul üzerinden de başvurular yapılabilmektedir. https://eokul.meb.gov.tr/ 3 yoldan yapılan başvuru şekli mutlaka okul tarafından ve veli yardımı ile yapılmaktadır. Gerekli bilgilerin yanlışsız girilmesi gerekmektedir. Daha sonra başvuru bilgileri değiştirelemez.

Sınav başvuruları elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra okul müdürlüğü tarafından onaylanan veli tarafından imzalanan başvuru belgeleri sınav bitimine kadar saklanması gerekmektedir.

Sınav için gerekli başvuru şartları?

Bursluluk sınavı için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmek gerekmektedir. Kısaca başvuru şartlarından bahsedecek olursak;

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

3. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

4. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak

diğer başvuru şartlarına göz gezdirmek için http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_02/03111325_YOKBS_BaYvuru_ve_Uygulama_KYlavuzu_2021.pdf sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Sınava ilişkin gerekli belgeler sınav gününden 7 gün önce açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ise 18 Haziran’da ilan edilecektir.