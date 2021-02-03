2021 İOKBS Aile geliri yıllık kaç lira olmalı? 2021 Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru formunu ve uygulama kılavuzunu yayınlamıştı. Buna göre bursluluk sınavına başvuru tarihleri 8-26 Şubat 2021 şeklinde belirlenmişti.

İlköğretimde 5,6,7 ve 8.sınfılar ile ortaöğretimde 9,10 ve 11.sınıf öğrencilerine yönelik yapılacağı duyurulan bursluluk sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’da yapılacak. Sınav sonuçları 18 Haziran 2021 tarihinde belli olacak.

2021 İOKBS başvuru şartları nelerdir?

2021 yılında İOKBS’ye başvuruda bulunacak adaylar başvuru şartları şöyle;

-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından kişi başına düşen net tutarın, içinde bulunulan mali senenin Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirlenen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en az 4 katını geçmemesi şartıyla maddi imkânlardan yoksun Ailenin 2020 senesinde yıllık gelir toplamından kişi başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16bin 080TL geçmemesi gerekmektedir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 senesinde elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

-Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler dışında, ailenin kişi başına düşen geliri bu tutarı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmadan reddelicektir.

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