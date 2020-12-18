2021 Hatay ili için fen lisesi yerleşme puanları

Lise de alınan eğitimin üniversite de izlenecek yol olarak ne kadar önemli bir aşama olduğu şiddetle üzerinde durulan bir konu halinde. Fen liselerinde verilen eğitim öğrencilerin kaderini belirliyor. İllere göre fen lise puanları değişiklik göstermekte. Hatay Fen lisesi taban ve tavan puanları nedir sorusu tercih etmek isteyen bir çok öğrenci için merak konusu haline gelmekte.

Gerek aileler gerekse öğrencilerin kendi bireysel hayalleri arasında iyi bir okulda öğrenim görmek vardır. İlk okuldan süre gelen başlayan bu süreç üniversiteye kadar devam eder. İyi bir okulda eğiti görmek aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini de iyileştirici etkiye sahiptir. Lise eğitimine başlayacak öğrenciler LGS yani liseye geçiş sistemi sınavına girerek elde ettikleri puanları ile yerleşebilecekleri okulları tercih ederler. Öğrencilerin iyi bir liseye yerleşmesi için iyi bir puan alması gerekmektedir.

Lise eğitimine başlayacak öğrencilerin okullara yerleşmek için almaları gereken puan her sene değişiklik göstermektedir. Önek olarak o sene yapılan sınavın zorluk düzeyi, katılan kişilerin çokluğu veya azlığı gibi etkenler sınava girilen sene için puanları etkilemekte ve dolayısıyla puanlarda artış veya azalış olmaktadır. Bir önceki senenin yerleşme puanına bakmak öğrenciler için ortalama bir fikir sahibi olabilmek adına önemlidir.

HATAY 2021 FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI

2020 yılı hatay fen lisesi yerleştirme puanlarından yola çıkarak 2021 hatay fen lisesi taban ve tavan puanları bulunan lise aşağıdaki gibidir;

2021 hatay fen lisesi taban puanları 2020 yılı LGS yani liseye geçiş sınavındaki yerleşme puanlarından yola çıkarak belirlenmiştir.

Hatayda 4 adet fen lisesi bulunmaktadır ve 2020 yılında 383,1692 olan en düşük puan ile Hatay Yahya Turan Fen Lisesi olmuştur. En yüksek puan ile dönemi kapatan okul ise 458,0211 puan ile Hatay Fen Lisesi olmuştur.

2021 yılı Hatay Fen Lisesi Taban Puanları aşağıdaki gibidir;