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2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Hafızlık sınavına giren binlerce kişi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında merak etmektedirler. 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Hafızlık sınavının sonuçları hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırılmaktadır. 2021 yılı Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Başarılı olanlar 'Hafızlık Belgesini' nereden alabilecekler? İşte tüm ayrıntılar...

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:23
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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Hafızlık sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

Hafızlık sınavı için 10-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında başvuru yapılmıştı ve sınav 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Hafızlık sınav sonuçlarına Diyanet’in resmi sayfasından açıklanacaktır. Binlerce kişi hafızlık sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında merak etmekte ve araştırmaktadırlar.

Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı?

Hafızlık sınav sonuçları şu an açıklanmadı. Hafızlık sınav sonuçları 16 Temmuz Cuma günü https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden açıklanacak. İntenet üzerinden yapılan duyurulardan dolayı ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 

Hafızlık sınavından başarılı olanlar eğitim gördükleri Kur’an kursuna bağlı müftülüklerinden, bir eğitim almamış ise kendi imkanları ile tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanlar ise başvuruda belirttikleri müftülüklerden ‘Hafızlık Belgelerini’ alabileceklerdir. 

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 18:23
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Hafızlık Belgesi2021 Hafızlık SınavıHafızlık Sınav Sonucu
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