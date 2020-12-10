2021 Güz ve Bahar Dönemi İÜ AUZEF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen AUZEF sınavları pek çok öğrenci tarafından merak edilmeye devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günler sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda yapılan AUZEF sınavlarının 2021 yılında ki takvimi araştırılanlar arasında yerini aldı.

Aynı zamanda öğrenciler kayı yenileme tarihlerini de araştırılırken İstanbul Üniversitesinden açıklama yapılması sonrasında öğrenciler daha da meraklandı.

Güz döneminin 28 Eylül 2020 tarihinde başladığı eğitim yılı 1 Ocak 2021 itibari ile son bulacak. Bahar dönemi ise 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak ve 11 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Bahar dönemi için kayıt tarihleri 22 – 26 Şubat 2021 olarak açıklandı.

Bahar dönemi için ders seçme, üstten ders alma, ele sil haftası, yatay geçiş başvuru ve kayıtları ile ilgili tarihler henüz yayınlandı.

Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı güz 28 Eylül 2020 – bahar 08 Mart 2021

Eğitim-Öğretim Yılı Sonu güz 01 Ocak 2021 – bahar 11 Haziran 2021

Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin (güz)Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri – Bahar dönemi için 22 - 26 Şubat 2021

Kayıtlı Öğrenciler İçin Güz 14 - 18 Eylül 2020 Bahar 22 - 26 Şubat 2021

Yeni kayıt öğrenciler için

YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 06 Eylül 2020

DGS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri 9 - 15 Ekim 2020

İÜYÖS ile Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihleri 19 - 23 Ekim 2020

İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri 01 Eylül - 30 Eylül 2020

Ders ekle sil, üstten ders alma

Ders Seçim İşlemleri Tarihleri güz 21 Eylül - 25 Eylül 2020 - bahar dönemi için Daha sonra açıklanacaktır.

Ders Ekle-Sil Tarihleri güz 28 Eylül - 02 Ekim 2020 - bahar dönemi için Daha sonra açıklanacaktır.

Üstten Ders Alma Tarihleri güz 28 Eylül - 02 Ekim 2020 - bahar dönemi için Daha sonra açıklanacaktır.

Muafiyet Başvuru Tarihleri güz 28 Eylül - 21 Ekim 2020 -

Muafiyet İtiraz Tarihleri 21 Ekim - 22 Ekim 2020 –

Yatay geçiş başvuru ve kayıt tarihleri

Ek Madde-2 Kayıt ve Ödeme Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 - bahar dönemi için Daha sonra açıklanacaktır.

Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 - bahar dönemi için Daha sonra açıklanacaktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıt ve Ödeme Tarihleri 28 Eylül - 02 Ekim 2020 - bahar dönemi için Daha sonra açıklanacaktır.

Ek Madde -1 Kayıt ve Ödeme Tarihleri 05 Ekim - 09 Ekim 2020 - bahar dönemi için Daha sonra açıklanacaktır.

Vize bitirme, telafi ve tek ders sınav tarihleri

Ara Dönem (Vize) Sınavları 21 - 29 Kasım 2020 24 - bahar 25 Nisan 2021

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 02 - 10 Ocak 2021 12 - bahar 13 Haziran 2021

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Ocak - 07 Şubat 2021 17 - bahar 18 Temmuz 2021

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 08 Ağustos 2021