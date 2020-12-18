2021 Gaziantep Fen Liseleri taban puanları belli oldu! LGS puan tablosu

Orta öğrenimini tamamlayanlar iyi bir lisede öğrenim görebilmek için MEB’in hazırladığı sınava girmektedir. Sınav sistemine LGS denmektedir ve genç lise adayları sınavdan aldıkları puanlarla iyi bir lisede öğrenim görmeye hak kazanabilmektedir.
Her yıl düzenlenen sınavla okullara giriş puanı o yıl sınavın zorluğu, kolaylığı ve adayların durumuna göre değişir. Bu fikri veren ise geçtiğimiz yılın LGS yerleştirme puanları olmaktadır.
2021 Gaziantep Fen listeleri taban puanları
Gaziantep’te toplam 5 Fen Lisesi bulunuyor. Hepsine ait ve 2020 yerleştirmelerinden oluşturulan 2021 Gaziantep fen liseleri taban puanları şu şekilde;
|
Okul Adı
|
Okul Türü
|
Öğretim Süresi
|
Öğretim Şekli
|
Yabancı Dili
|
Kont.
|
Taban Puanı
|
Taban Yüzdelik
|
Tavan Yüzdelik
|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
478,2803
|
1,19
|
0,01
|
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
468,9712
|
2,11
|
0,63
|
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
|
İngilizce
|
150
|
461,6092
|
2,92
|
1,24
|
GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
435,4265
|
6,5
|
1,47
|
GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
428,2084
|
7,64
|
0,34