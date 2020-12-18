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2021 Gaziantep Fen Liseleri taban puanları belli oldu! LGS puan tablosu

Gaziantep Fen Liseleri taban puanları belli oldu. İşte güncel LGS puan tablosu.

18 Aralık 2020 Cuma 17:22
2021 Gaziantep Fen Liseleri taban puanları belli oldu! LGS puan tablosu
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Orta öğrenimini tamamlayanlar iyi bir lisede öğrenim görebilmek için MEB’in hazırladığı sınava girmektedir. Sınav sistemine LGS denmektedir ve genç lise adayları sınavdan aldıkları puanlarla iyi bir lisede öğrenim görmeye hak kazanabilmektedir.

Her yıl düzenlenen sınavla okullara giriş puanı o yıl sınavın zorluğu, kolaylığı ve adayların durumuna göre değişir. Bu fikri veren ise geçtiğimiz yılın LGS yerleştirme puanları olmaktadır.

2021 Gaziantep Fen listeleri taban puanları

Gaziantep’te toplam 5 Fen Lisesi bulunuyor. Hepsine ait ve 2020 yerleştirmelerinden oluşturulan 2021 Gaziantep fen liseleri taban puanları şu şekilde;

Okul Adı

Okul Türü

Öğretim Süresi

Öğretim Şekli

Yabancı Dili

Kont.

Taban Puanı

Taban Yüzdelik

Tavan Yüzdelik

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

478,2803

1,19

0,01

GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

468,9712

2,11

0,63

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

461,6092

2,92

1,24

GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

435,4265

6,5

1,47

GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

428,2084

7,64

0,34

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 17:22
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