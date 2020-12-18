2021 Gaziantep Fen Liseleri taban puanları belli oldu! LGS puan tablosu

Orta öğrenimini tamamlayanlar iyi bir lisede öğrenim görebilmek için MEB’in hazırladığı sınava girmektedir. Sınav sistemine LGS denmektedir ve genç lise adayları sınavdan aldıkları puanlarla iyi bir lisede öğrenim görmeye hak kazanabilmektedir.

Her yıl düzenlenen sınavla okullara giriş puanı o yıl sınavın zorluğu, kolaylığı ve adayların durumuna göre değişir. Bu fikri veren ise geçtiğimiz yılın LGS yerleştirme puanları olmaktadır.

2021 Gaziantep Fen listeleri taban puanları

Gaziantep’te toplam 5 Fen Lisesi bulunuyor. Hepsine ait ve 2020 yerleştirmelerinden oluşturulan 2021 Gaziantep fen liseleri taban puanları şu şekilde;