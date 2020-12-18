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2021 Eskişehir Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar nedir?

Eskişehir Fen Liseleri taban ve tavan puanlar kaçtır? Detaylar haberimizde.

18 Aralık 2020 Cuma 12:09
2021 Eskişehir Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar nedir?
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Eskişehir Fen Liseleri taban ve tavan puanlar kaçtır? Detaylar haberimizde.

Her yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler ter dökmekte. Bu liselere tercih yapılarak girildiği için liselerin taban ve tavan puanları önem arz eder. Her yıl yapılan bu sınavların puanlarını sınavın zorluk derecesi, adayların başarı dereceleri gibi kriterler büyük oranda etkiler. Bu haberimizde ise Konya Fen Liselerini baz alarak en yüksek ve düşük puanlarını göz önüne alacağız. Buna göre, 2020 LGS yerleştirmelerini en düşük puan olan 385,0595 ile Eskişehir Beylikova Fen Lisesi kapatırken, en yüksek puan olan 464,9581 ile Eskişehir Fatih Fen Lisesi kapatmıştır.

İşte Eskişehir Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar:

Eskişehir /Odunpazarı Fatih Fen Lisesi 464,9581

Eskişehir /Tepebaşı Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi 439,4768

Eskişehir/ Tepebaşı Borsa İstanbul Fen Lisesi 431,7833

Eskişehir /Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi 386,5755

Eskişehir /Beylikova Fen Lisesi 383,0595



Son Güncelleme: 18.12.2020 12:09
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Fen LiseleriTaban Ve Tavan Puanlar
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