2021 Erzurum'da eğitim veren fen liselerinin taban puanları belirlendi!

İyi okullarda eğitim alarak kariyer basamaklarını sağlam bir şekilde çıkmak isteyen öğrenciler ve aileleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini başarı ortalaması yüksek olan okullarda almak istemektedirler. Buna bağlı olarak ortaöğrenim aşamasında Fen Liseleri de öğrenciler tarafından hayali kurulan okullar arasında yer almaktadır. Son dönemde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı ile birlikte fen liselerinin puanları belirlenmiştir.

2020 senesinde gerçekleştirilenardından belirlenen veriler ışığında hazırlanan puan tablosu kapsamında’da yer alan fen liselerininları da belli oldu. Buna göre Erzurum fen liselerindeki en düşük puan ile kapatan Erzurum Oltu389,5981 puan ile görüldü. En yüksek taban puan ise 452,3997 olarak görüldü. Erzurum’da yer alan 3 adet fen lisesi bulunmaktadır. Aşağıdaki kısımda bu liselerin taban puanlarına ilişkin veriler yer almaktadır.