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2021 Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman başlayacak? Engelli öğretmen tercih başvuru işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları için hazırlık yaparken engelli öğretmenleri de atamalara dahil ediyor. Vatandaşlarımız engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 16:02
2021 Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman başlayacak? Engelli öğretmen tercih başvuru işlemleri
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Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasının ardından öğretmen atamaları için hazırlık yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları için hazırlık yaparken engelli öğretmenleri de atamalara dahil ediyor. Vatandaşlarımız engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmenin atamasını yapacak. Alım başvurularının 1 Şubat ile 5 Şubat arasında tamamlandığı bildirilirken ikinci aşama başvurularının yapılacağı ifade edildi. Ön başvuru yapamayan engelli vatandaşlarımız, ikinci başvuruyu kaçırmamak istiyor.

Engelli öğretmen tercih başvuruları 11 Şubat’ta yapılacak. Bu tarihte atama yerleri ve kontenjan da yayınlanmış olacak. Başvurular personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuru sırasında Elektronik Tercih Başvuru Formunun doldurulması gerekiyor. Başvurular 11 Şubat’ta yapılırken 15 Şubat’a kadar devam edecek. Atamalar ise 16 şubat tarihinde yapılacak.

Engelli Öğretmen Başvuru Şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 48. Maddenin genel şartlarını taşımak.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 50 ve daha üzeri puan almış olmak. 2018-2020 sınavları için geçerlidir.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından lisans mezuniyetini kapsayan 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uyumlu olmak.
  • Yurt dışında eğitim alanların aldığı diplomaların yurt içinde de denkliğinin olması.
  • 1 Ocak 2021 tarihinden evvel pedagojik formasyon eğitimini tamamlayıp sertifika almış olmak.
  • Devlette çalışırken herhangi bir ceza almamış olmak.
  • Herhangi bir kurumdan yaşlılık ya da emeklilik aylığı almıyor olmak.


Son Güncelleme: 11.02.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMebEngelli Öğretmen Atamaları
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