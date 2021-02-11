2021 Engelli öğretmen tercih başvurusu ne zaman başlayacak? Engelli öğretmen tercih başvuru işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime geçileceğinin duyurulmasının ardından öğretmen atamaları için hazırlık yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları için hazırlık yaparken engelli öğretmenleri de atamalara dahil ediyor. Vatandaşlarımız engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmenin atamasını yapacak. Alım başvurularının 1 Şubat ile 5 Şubat arasında tamamlandığı bildirilirken ikinci aşama başvurularının yapılacağı ifade edildi. Ön başvuru yapamayan engelli vatandaşlarımız, ikinci başvuruyu kaçırmamak istiyor.

Engelli öğretmen tercih başvuruları 11 Şubat’ta yapılacak. Bu tarihte atama yerleri ve kontenjan da yayınlanmış olacak. Başvurular personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvuru sırasında Elektronik Tercih Başvuru Formunun doldurulması gerekiyor. Başvurular 11 Şubat’ta yapılırken 15 Şubat’a kadar devam edecek. Atamalar ise 16 şubat tarihinde yapılacak.

Engelli Öğretmen Başvuru Şartları