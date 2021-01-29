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2021 Engelli öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? Engelli öğretmen alımı başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında 500 Engelli öğretmen ataması yapacağını duyurdu.Atama tarihlerinin ne zaman başlayacağı ve alım başvuruların tarihi belli oldu.

29 Ocak 2021 Cuma 20:09
2021 Engelli öğretmen atamaları ne zaman başlayacak? Engelli öğretmen alımı başvuruları başladı mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 500 Engelli Öğretmen atamasının yapılacağı duyurusu yaptı. Atamalar 2018-2020 senelerinde yapılan Engelli Kamu Personeli  Seçme Sınavına katılanlar arasından yapılacağı belirtildi.Ön başvuru  1-5 Şubat tarihlerinde alınmaya başlanacak. Atamanın yapılacağı alan ve kontenjan sayıları başvurunun ilk gününde yani 11 Şubat 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr intenet adresinden yayınlanacaktır.

Engelli öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre,2018-2020 senelerinde EKPSS’ye girenlerden atama yapılmak üzere 1-5 şubat tarihlerinde ön başvuralar alınacaktır.

Adaylar başvuruları, personel.meb.gov.tr intenet adresinde bulunan Elektronık Tercih Başvuru Formunu doldurarak  15 Şubat tarihine kadar yapabilecektir.

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2021 yılındaki engelli öğretmen ataması hangi tarihte yapılacak?

Atamalar,adayların tercihi ve EKPSS puanlarına göre elektronik ortamda yapılacak.Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile daha önce mezun olmuş olan adaya, bununda aynı olması durumunda yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacak.Atamalar, 16 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:09
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Milli Eğitim Bakanlığı2021Engelli öğretmenAtama
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