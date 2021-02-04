İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu

2021 EKYS başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimiyle tarihler belli oldu. EKYS sınavına başvuru yapacak adaylar sınav ücreti ve başvuru kılavuzunu araştırıyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:37
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
Takip Et:

2021 EKYS başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimini yayınlarken, başvuru tarihleri de belli oldu. Yönetici Seçme Sınavı olarak bilinen EKYS sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

EKYS 2021 başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

2021 EKYS sınavı başvuruları 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin belli olmasına karşın sınav ücreti henüz açıklanmadı.

Ayrıca adayların merakla beklediği başvuru kılavuzu da henüz yayınlanmadı. Ancak MEB önümüzdeki günlerde başvuru kılavuzunu yayınlanacak.

EKYS 2021 ne zaman?

2021 EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşirken, sınav sonuçları 07 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ekys2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
Öğretmenlerin aşılanması sürecine ilişkin açıklama
Anaokulları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?
Anaokulları ve kreşler açılacak mı, ne zaman açılacak?
YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?
YKS için HES kodu ne zaman alınmalı?
YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi
YÖK harekete geçti! Yüz yüze eğitim için görüş istedi
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
Öğretmenler seminer çalışmalarını uzaktan yapacak?
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek
YKS sınavı başvurusu e-devlet üzerinden yapılabilecek

Popüler Haberler

Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
2021 MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi!
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
BİM Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve yorumları
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2021 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
14 Şubat Sevgililer günü sevgili için hediye önerileri
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?
Kar yağarken şimşek çakar mı, yıldırım neden düşer?
Ehliyet sınavına nasıl çalışılmalı? Ehliyet sınavına çalışma önerileri
Komşudan rahatsız olan kişiler ne yapmalı?
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Biz Böyleyiz filmi ne zaman vizyona girecek? Biz böyleyiz konusu ve fragmanı
Polis Özel Harekat başvurusu nasıl yapılır? PÖH başvuru şartları
Seksenler dizisi Sibel karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansın Özyosun kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig 4 Şubat 2021 Perşembe maç programı
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.