2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu

2021 EKYS başvuruları başladı. ÖSYM sınav takvimini yayınlarken, başvuru tarihleri de belli oldu. Yönetici Seçme Sınavı olarak bilinen EKYS sınavına ilişkin detaylar merak konusu oldu.

EKYS 2021 başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

2021 EKYS sınavı başvuruları 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin belli olmasına karşın sınav ücreti henüz açıklanmadı.

EKYS 2021 ne zaman?

Ayrıca adayların merakla beklediği başvuru kılavuzu da henüz yayınlanmadı. Ancak MEB önümüzdeki günlerde başvuru kılavuzunu yayınlanacak.

2021 EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşirken, sınav sonuçları 07 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.