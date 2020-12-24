2021 EKPSS memur alımı ne zaman yapılacak, kaç memur alımı yapılacak?

Geçen aylarda yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EKPSS’den 3.000 memur alacaklarını açıkladı.

Alımlar Ocak ayında yapılacak

İyi Partili Dervişoğlu’ndan tepki

EKPSS’den memur alımı için tam bir tarih verilmese de Bakan Selçuk, ocak ayı içinde alımların yapılacağını söyledi.

EKPSS’den 3.000 kişi alımı yapılacağını açıklanması üzerine İyi Parti Grup Başkanvekili Dursun Dervişoğlu, yeterli sayıda alım yapılmadığında dolayı tepki gösterdi.

Dervişoğlu, yaklaşık 100 bin kişinin girdiği bir sınav ve aynı zamanda bunların dışında kura başvuruları yapan adayların olduğunu bununda yaklaşık toplam 200 bin kişi mevcut adayın olduğu söyledi. Durum böyle iken 3 bin memurun alımının yeterli olmadığı söyleyen Dervişoğlu, kamudaki %3’lük engelli kotasının da %6’ya çıkması gerektiğini söyledi.