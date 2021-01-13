2021 EKPSS atama tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 EKPSS tercihlerinin başlangıç tarihi belli oldu mu? EKPSS atama için tercihlerin tarihi belli oldu. Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 2.140 kişi için engelli tercihleri için tarihleri açıkladı. İşte detaylar...

EKPSS atama tercih tarihi ne zaman?

Engelli Kamu Personeli (EKPSS) tercih işlemleri için merak edilen tarihler. İşte detaylar..

2.140 kişi engelli vatandaşın ataması yapılacağı tercihin tarihleri şu şekilde belirlendi. Adaylar tercih işlemlerini 13-19 ocak 2021 tarihleri arasında 19 ocak 23.59'a kadar yapabilecekler.

EKPSS tercihi nasıl yapılır?

Tercih işlemlerinizi EKPSS tercih kılavuzuna göre https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarsı ve aday şifresiyle birlikte giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.