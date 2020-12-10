İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

2021 eğitim öğretim yılı Mersin fen liseleri taban puanları

Liseye geçme sınavlarına hazırlanan öğrenciler bir yandan da kendi şehirlerindeki liselerin taban puanlarını incelemeye başladı. Fen liselerini tercih edecekler için de Mersin ilinin fen liselerinin bulunduğu taban puan listesini oluşturduk.

10 Aralık 2020 Perşembe 02:04
2021 eğitim öğretim yılı Mersin fen liseleri taban puanları
Takip Et:

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) aylar kala öğrenciler liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Ortaöğretimlerini bitiren öğrenciler iyi birer lisede okumak için birbirleriyle yarışmaya başladılar. İyi liseleri tercih edenlerin il seçenekleri ise Fen liseleri olmakta. Bu bağlamda Mersin’de bulunan fen liselerinin taban puanlarını araştırdık.

Aşağıdaki tabloda göreceğiniz puanlar bir önceki yıla göre (2020) düzenlenmiştir. Mersin’de en yüksek puanla son alımını yapan lise Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi olmuştur. Kapattığı puan ise 470,0211’dir.

Mersin’de sekiz tane fen lisesi bulunmaktadır. 

  • Eyüp Aygar Fen Lisesi taban puanı: 470,0211
  • Yahya Akel Fen Lisesi taban puanı: 457,8932
  • Sesim Sarpkaya Fen Lisesi taban puanı: 449,7961
  • 75. Yıl Fen Lisesi taban puanı: 427,8866
  • Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi taban puanı: 416, 9837
  • Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı: 410,5647
  • Silifke Fen Lisesi taban puanı: 408,9702
  • Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi taban puan: 406,205

 

 

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 02:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebLGSSınavLiseyeGeçişSınavlarıFenLiseleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
2020 EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç ekranı
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
Öğretmenler sosyal medyadan sesleniyor! MEB haftada bir gün okula çağırma kararını gözden geçirmeli
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KYK, Aralık ayı ödemeleri başladı
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
KPSS'nin her sene yapılması için meclise kanun teklifi sunuldu
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?
LGS ve YKS müfredatı değişecek mi? Öğrenciler tüm konulardan mı sorumlu olacak ?

Popüler Haberler

2021 eğitim öğretim yılı Mersin fen liseleri taban puanları
Yapılandırma ile vergi borcunu peşin ödeyenler yüzde 90 indirimli ödeme yapcak
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Hayat Güzeldir, Zahide Yetiş'le ve Kendine İyi Bak programları neden yayınlanmıyor? Programlar ne zaman yayınlanacak?
Kaymakamlık para yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır? Kaymakamlık nakdi para yardımı ne kadardır?
Çocuklu Ailelere Müjde! Devlet Bakım ve Kreş Desteği Veriyor! 1200 TL Destekten Kimler Yararlanabiliyor?
İşyeri kiraları 30 Haziran’a kadar ödenmeyecek mi? İş yeri kiraları ertelendi mi?
Fahri trafik müfettişi nasıl olunur? Fahri trafik müfettişi maaşları ne kadardır? Başvuru şartları nelerdir?
Cumartesi ve Pazar Hafta Sonu sokağa çıkma yasağında alkol satışı yasaklandı mı, hangi şehirlerde yasak olacak?
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Şirketler otomatik işyeri tecillerini nasıl yapacak?
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Aralık 2020 Perşembe
Atv canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Deri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.