2021 eğitim öğretim yılı Mersin fen liseleri taban puanları

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) aylar kala öğrenciler liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Ortaöğretimlerini bitiren öğrenciler iyi birer lisede okumak için birbirleriyle yarışmaya başladılar. İyi liseleri tercih edenlerin il seçenekleri ise Fen liseleri olmakta. Bu bağlamda Mersin’de bulunan fen liselerinin taban puanlarını araştırdık.

Aşağıdaki tabloda göreceğiniz puanlar bir önceki yıla göre (2020) düzenlenmiştir. Mersin’de en yüksek puanla son alımını yapan lise Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi olmuştur. Kapattığı puan ise 470,0211’dir.

Mersin’de sekiz tane fen lisesi bulunmaktadır.