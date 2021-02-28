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2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?

e-YDS (Yabancı Dil Sınavı) 27 Şubat tarihinde gerçekleşti. Sınava giren bütün adayların merakla bekledikleri sonuçların ne zaman açıklanacak olduğu ÖSYM tarafından açıklandı. İşte açıklanan sonuç tarihi…

28 Şubat 2021 Pazar 14:28
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
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Elektronik Yabancı Dil Sınavının gerçekleşmesi ile birlikte adayların sonuçları ne zaman öğrenebilecekleri merak konusu oldu. ÖSYM bu konu hakkında açıklık getirdi ve tarihleri belirtti. Belirtilen tarihler nelerdir? Haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

 

e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS 2021/1 İngilizce sınavı 27 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav için başvurular 2-18 Şubat tarihleri arasında yapılmıştı. Sonuçların ise aynı gün olan 27 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/2 Farsça sınavı 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 26 Şubat ve 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 24 Nisan tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca sınavı 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 26 Şubat ve 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 25 Nisan tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/4 İngilizce sınavı 8 Mayısıs tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 31 Mart ve 29 Nisan tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 8 Mayısıs tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/5 Yunanca-Bulgarca sınavı 9 Mayısıs tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 26 Şubat ve 29 Nisan tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 9 Mayısıs tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/6 İngilizce sınavı 29 Mayısıs tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 28 Nisan ve 20 Mayısıs tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 29 Mayısıs tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/7 Almanca/Fransızca sınavı 30 Mayısıs tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 29 Nisan ve 20 Mayısıs tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 30 Mayısıs tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/8 İngilizce sınavı 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 25 Mayısıs ve 10 Haziran tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 19 Haziran tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/9 İngilizce sınavı 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 15 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 10 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/10 Arapça-Rusça sınavı 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 16 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 11 Temmuz tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/11 İngilizce sınavı 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 28 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 21 Ağustos tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/12 İngilizce sınavı 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 25 Ağustos ve 16 Eylül tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 25 Eylül tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/13 İngilizce sınavı 13 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 29 Eylül ve 4 Kasım tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 13 Kasım tarihinde açıklanacağı belirtildi.

e-YDS 2021/14 İngilizce sınavı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular 17 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında yapılacak olup sonuçların ise aynı gün olan 11 Aralık tarihinde açıklanacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:28
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E-YDSÖSYM
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