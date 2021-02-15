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2021 e-Okul İOKBS sınav başvurusu

Orta okulda ve lisede okuyan öğrenciler, İOKBS başvurusunun nasıl yapılacağını ve başvuru ile ilgili detayları merak ediyor. Hem öğrenciler hem de veliler, e-Okul İOKBS sınav başvurusunu yakından takip ediyor. Biz de bu haberimizde İOKBS başvurusu ile ilgili detaylara yer verdik...

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:37
2021 e-Okul İOKBS sınav başvurusu
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İOKBS’ye başvuru yapmak isteyen öğrenciler ve veliler, başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıf, 9, 10, ve 11. sınıfta okuyan öğrencilerin katılabileceği bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki bu sınava nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

İOKBS’ye başvurular

İOKBS’ye başvuru yapmak isteyen öğrenciler ve velilerin yapması gereken tek şey, http://www.meb.gov.tr ya da https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden bir tanesine girerek, başvuruları yapmak olacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin 26 Şubat’a kadar, başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 

Başvuru şartlarını karşılayan öğrenciler, intenet üzerinden başvurularını yaparak kayıtlarını oluşturabilirler. Öğrencilerin yaptığı başvuru, okulları tarafından onaylanacaktır ve bu onaylamanın ardından başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunun ardından sınavı beklemeye başlayacak olan öğrenciler, sınava 1 hafta kala www.meb.gov.tr intenet adresinden, sınav yerlerini öğrenebilecekler. 

Başvuru için gereken şartlar

T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,

Mevzuatta bulunan kayıt ve kabul şartlarını yerine getirmek, 

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 veya 11. sınıf öğrencisi olmak,

Ailenin geliri, ailede bulunan fert başına düşen net miktarın 16 bin 80 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.

Aile geliri tespit edilirken, 2020 senesine ait bütün gelirler baz alınacaktır. Fert başına düşen net miktarın belirlenen tutarı geçmesi durumunda, öğrenci sınavı kazansa dahi burs verilmeyecektir. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:37
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