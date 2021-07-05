2021 DYK yaz kursu kayıt ve başlangıç tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nı düzenlemektedir. Kurs başvuruları 21 ve 27 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Bu kurslarda koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim verilecek. DYK ne zaman başlıyor?

2021 DYK

Destekleme ve Yetiştirme Kursu 5 Temmuz Pazartesi günüyle birlikte başladı. Kurs, 5 Temmuz ile 27 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Destekleme ve yetiştirme kursu

Bu kurs, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler ile lise mezunu öğrenciler içindir.

Gelecek kurslara katılan öğrencilerden ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmayacaktır. Dersler, örgün eğitim dersleri kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi intenet sitesinde yayınlanan ders önek ders planı çerçevesinde yürütülecek. Planda yayınlanmayan dersler için ders planı dersi veren öğretmen tarafından oluşturulur. Resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda kurs olmayacak. . Kurs çalışma takvimi dahilinde öğretmen tarafından hazırlanan ders planı en geç ders başlangıç ​​haftasının son iş gününden önce ders merkezi kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Fiziki gücü ve öğrenci potansiyeli yeterli olan devlet liselerinde, İmam Hatip Liselerinde, genel ilköğretim dersleri uygulayan özel eğitim liselerinde, ortaöğretim kurumlarında ve halk eğitim merkezi meclislerinde dersler verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılmaktadır. Halk eğitim merkezlerinin bulunmaması veya bu merkezlerde ders açılamaması durumunda, Milli Eğitim Bürosu tarafından oluşturulan plan kapsamında, diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar kısmen kullanılabilir. Bu durumda müfredat yönetimi halk eğitim merkezi meclisinin, halk eğitim merkezi meclisinin bulunmadığı durumlarda ise il/bölge milli eğitim meclisinin sorumluluğundadır.

Her kursa katılan öğrencisayısının 10'dan az, dersin sınıf mevcudunun 20'den fazla olmaması gerekmektedir.